PSG7140/70
Быстрое глажение с автоматической подачей пара
PerfectCare серии 7000 создан для вашего комфорта и удобства. Новая технология датчика движения обеспечивает мощную подачу пара. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от риска прожечь ткань для всех тканей, допускающих глажение.Узнать обо всех преимуществах
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С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры с риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар
Общие характеристики
Удобство использования
Технология
Быстрое разглаживание складок
Экологичность
Очистка от накипи
Размер и вес
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