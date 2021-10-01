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  • Быстрое глажение с автоматической подачей пара Быстрое глажение с автоматической подачей пара Быстрое глажение с автоматической подачей пара

    Perfect Care серии 7000 Парогенератор

    PSG7140/70

    Быстрое глажение с автоматической подачей пара

    PerfectCare серии 7000 создан для вашего комфорта и удобства. Новая технология датчика движения обеспечивает мощную подачу пара. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от риска прожечь ткань для всех тканей, допускающих глажение.

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    Perfect Care серии 7000 Парогенератор

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    Быстрое глажение с автоматической подачей пара

    Глажение без усилий. Отличный результат.

    • Интеллектуальная автоподача пара
    • Без риска прожечь ткань*
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Сверхлегкий утюг
    Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

    Технология OptimalTEMP, никакого риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: благодаря одной идеальной установке температуры вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    Мощная подача пара для разглаживания складок

    Мощная подача пара для разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

    Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

    Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры с риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

    Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

    Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

    • Общие характеристики

      Длина шланга
      1,7 м
      Хранение шланга
      Отсек
      Длина сетевого шнура
      1,65 м
      Хранение сетевого шнура
      На липучке
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1800  ml
      Безопасно для тканей под глажение
      Да
      Подошва
      SteamGlide Elite
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
      1-е поколение

    • Быстрое разглаживание складок

      Скорость постоянной подачи пара
      До 120 г/мин
      Давление
      Максимум 8,0 бар
      Мощность
      Макс. 2100  W
      Паровой удар
      До 600  g
      Напряжение
      220–240  V

    • Экологичность

      Экономия энергии*
      30  %

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,8  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      31,5 x 31,5 x 47,5  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      24 x 27,5 x 42  cm
      Вес (с упаковкой)
      5,3  kg
      Вес утюга + подставки
      3,85  kg

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение
    • *экономия до 30% электроэнергии на основании данных IEC 603311; режим НОРМАЛЬНОЙ работы сравнивался с режимом MAX

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