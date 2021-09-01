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  • Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

    PSG8050/30

    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара.

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    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

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    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    • Интеллектуальная автоподача пара
    • Без риска прожечь ткань*
    • Съемный резервуар для воды 1,8 л
    • Сверхлегкий утюг
    Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

    Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

    Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глажения, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг занимается отпариванием за вас.

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

    Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

    С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

    Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

    Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

    Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

    Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Парогенератор
      Время нагрева
      2 мин
      Сверхлегкий утюг
      Да
      Заостренный паровой носик
      Да
      Световой индикатор
      Да
      Материал подошвы
      Нержавеющая сталь
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Превосходное скольжение подошвы
      Превосходное
      Очистка от известкового налета
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор и звуковой сигнал
      Распыление воды
      Нет
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      1800 мл
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Большое отверстие для залива воды
      Да
      Предупреждение о нехватке воды
      Да
      Различные режимы подачи пара
      Нет
      Элементы управления режимами подачи пара на ручке
      Нет
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Хранение сетевого шнура
      Да
      Встроенная розетка
      Да
      Хранение шланга
      Да
      Материал сетевого шнура
      Текстиль
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2700 Вт
      Давление
      Максимум 8,0 бар
      Система "капля-стоп"
      Да
      Готовность к использованию
      Индикатор и звуковой сигнал
      Скорость постоянной подачи пара
      До 170 г/мин
      Паровой удар
      До 600 г
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP, интеллектуальная технология автоподачи пара

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да
      Крепление для переноски
      Да
      Безопасно для тканей под глажение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      47,5 x 28,8 x 22,9 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      56,7 x 35 x 32,7 см
      Длина сетевого шнура
      1,8 м
      Максимальная длина шланга
      1,8 м
      Вес утюга
      0,85 кг
      Вес продукта
      4,9 кг
      Вес (с упаковкой)
      7,4 кг

    • Дизайн

      Цвет
      Фиолетовый

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Да (22 % энергоэффективности)
      Инструкция по эксплуатации
      Да

    • Страна происхождения

      Произведено в:
      Индонезия

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение

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