PSG8050/30
Утюг с функцией автоматического отпаривания
PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара.Узнать обо всех преимуществах
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Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глажения, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг занимается отпариванием за вас.
Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Дизайн
Экологическая безопасность
Страна происхождения
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