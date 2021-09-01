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PerfectCare 8000 Series

Парогенератор

PSG8050/30
Общая оценка / 5
  • Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания Утюг с функцией автоматического отпаривания
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    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    PSG8050/30
    Общая оценка / 5

    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Утюг с функцией автоматического отпаривания

    PerfectCare серии 8000 предлагает простое глажение благодаря новой технологии датчика движения. Он обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение, а также автоматическую подачу пара. Узнать обо всех преимуществах

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      Утюг с функцией автоматического отпаривания

      Глажение без усилий. Быстрый результат.

      • Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
      • Без риска прожечь ткань*
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Сверхлегкий утюг
      Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

      Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

      Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глажения, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг занимается отпариванием за вас.

      Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

      Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

      Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

      Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

      С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      • Общие характеристики

        Длина шланга
        1,8 мм
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Хранение шланга
        В отсеке
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Длина шнура питания
        1,8 мм
        Хранение сетевого шнура
        В отсеке
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Бесшумная подача пара
        Нет
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        Экономия энергии
        22%
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Подошва
        SteamGlide Elite

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        Максимум 8,0 бар
        Мощность
        Макс. 2700  W
        Постоянная подача пара
        До 170  g/min
        Паровой удар
        До 600  g
        Напряжение
        220–240  V

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Индикатор и звуковой сигнал

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,85  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        56,7 x 35 x 32,7  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        47,5 x 28,8 x 22,9  cm
        Вес (с упаковкой)
        7,4  kg
        Вес утюга + подставка
        4,9  kg

      • Легкость использования

        Емкость резервуара для воды
        1800 мл

      • Технология

        Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
        2-е поколение

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          • Использование со всеми тканями, допускающими глаженье

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