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PerfectCare 8000 Series

Парогенератор

PSG8130/80
Общая оценка / 5
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
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    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    PSG8130/80
    Общая оценка / 5

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах

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      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Глажение без усилий. Быстрый результат.

      • Режим разной скорости подачи пара
      • Интеллектуальная подача пара
      • Автоматическое вертикальное отпаривание
      • Без риска прожечь ткань
      Парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга

      Парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга

      Оцените быстрое глажение с автоматической настройкой скорости, которая адаптирует подачу пара в соответствии с тем, насколько быстро вы перемещаете утюг по ткани. Чем быстрее вы перемещаете утюг, тем больше пара будет подавать прибор.

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для глажения без усилий

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для глажения без усилий

      Наш новый датчик движения точно знает, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически регулирует подачу пара. Расслабьтесь и насладитесь глажением без труда и без каких-либо настроек.

      Отпарьте и освежите одежду благодаря вертикальному автоматическому отпариванию

      Отпарьте и освежите одежду благодаря вертикальному автоматическому отпариванию

      Наш современный датчик способен распознавать движение в любом направлении, что позволяет отпаривать платья, куртки и занавески в вертикальном режиме.

      Сверхмощная подача пара для разглаживания самых жестких складок

      Сверхмощная подача пара для разглаживания самых жестких складок

      Мощная непрерывная подача пара позволяет разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

      Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

      Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

      С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

      Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

      Съемный резервуар для воды 1,8 л

      Съемный резервуар для воды 1,8 л

      Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

      Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Фиксация Carry Lock для безопасной переноски утюга

      Фиксация Carry Lock для безопасной переноски утюга

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Технические характеристики

      • Технология

        Технология DynamiQ
        2-е поколение
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Бесшумная подача пара
        Нет

      • Быстрое разглаживание складок

        Постоянная подача пара
        До 170  г/мин
        Давление
        Макс. 8,5 бар
        Паровой удар
        До 700  г
        Питание
        Макс. 2700  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Легко использовать

        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Подошва
        SteamGlide Elite
        Объем резервуара для воды
        1800  мл
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Время нагрева
        2  мин
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Индикатор и звуковой сигнал

      • Общие характеристики

        Длина шланга
        1,8 м
        Хранение шланга
        В отсеке
        Длина шнура питания
        1,8 м
        Хранение сетевого шнура
        В отсеке
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        Энергосбережение
        22 %

      • Размер и вес

        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        56,7 x 35 x 32,7  см
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        47,5 x 28,8 x 22,9  см
        Вес (с упаковкой)
        7,4  кг
        Вес утюга
        0,85  кг
        Вес утюга + подставка
        4,9  кг

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          • Для всех тканей, допускающих глажение