Ключевые слова для поиска

  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
  • Play Pause

    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

    PSG8130/80

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    • Режим разной скорости подачи пара
    • Интеллектуальная автоподача пара
    • Без риска прожечь ткань*
    • Сверхлегкий утюг
    Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

    Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

    Более быстрое глажение в скоростном режиме. Ваш прибор автоматически адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения.

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

    Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

    Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

    Благодаря новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, мы предлагаем удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

    Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

    Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

    Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

    Превосходные результаты глаженья благодаря режиму идеальной температуры с OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Easy De-Calc продлит срок службы утюга

    Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    • Общие характеристики

      Материал подошвы
      SteamGlide Elite

    • Страна происхождения

      Произведено в:
      Индонезия

    • Технические характеристики

      Частота
      50–60  Hz

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      4,9 кг

    • Общие характеристики

      Длина шланга
      1,8 м
      Хранение шланга
      Отсек
      Длина сетевого шнура
      1,8 м
      Хранение сетевого шнура
      Отсек
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года
      Энергосбережение
      22 %

    • Удобство использования

      Время нагрева
      2  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      1800  nm
      Безопасно для тканей под глажение
      Да
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Оповещение о низком уровне воды
      Да
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Возможность использования водопроводной воды
      Да
      Подошва
      SteamGlide Elite

    • Технология

      Технология OptimalTEMP
      Да
      Бесшумная подача пара
      Нет
      Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
      2-е поколение

    • Быстрое разглаживание складок

      Давление
      Макс. 8,5 бар
      Мощность
      Макс. 2700  W
      Паровой удар
      До 700  g
      Постоянная подача пара
      170  g/min
      Напряжение
      220–240  V

    • Очистка от накипи

      Очистка от накипи и загрязнений
      Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор и звуковой сигнал

    • Размер и вес

      Вес утюга
      0,85  kg
      Размеры упаковки (Ш x В x Д)
      56,7 x 35 x 32,7  cm
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      47,5 x 28,8 x 22,9  cm
      Вес (с упаковкой)
      7,4  kg
      Вес утюга + подставки
      4,9  kg

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Для всех тканей, допускающих глажение

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.