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Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения. Узнать обо всех преимуществах
Оцените быстрое глажение с автоматической настройкой скорости, которая адаптирует подачу пара в соответствии с тем, насколько быстро вы перемещаете утюг по ткани. Чем быстрее вы перемещаете утюг, тем больше пара будет подавать прибор.
Наш новый датчик движения точно знает, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически регулирует подачу пара. Расслабьтесь и насладитесь глажением без труда и без каких-либо настроек.
Наш современный датчик способен распознавать движение в любом направлении, что позволяет отпаривать платья, куртки и занавески в вертикальном режиме.
Мощная непрерывная подача пара позволяет разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо очистить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Технология
Быстрое разглаживание складок
Легко использовать
Очистка от накипи
Общие характеристики
Размер и вес