PSG8140/80
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов.Узнать обо всех преимуществах
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Более быстрое глаженье благодаря скоростному режиму. Ваш прибор автоматически адаптируется и подает нужный объем пара в зависимости от скорости глаженья.
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар
Благодаря новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, мы предлагаем удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.
Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Превосходные результаты глаженья благодаря режиму идеальной температуры с OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Общие характеристики
Страна происхождения
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Удобство использования
Технология
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размер и вес
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