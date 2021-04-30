Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах
Более быстрое глаженье благодаря скоростному режиму. Ваш прибор автоматически адаптируется и подает нужный объем пара в зависимости от скорости глаженья.
Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глаженья, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг нанимается отпариванием за вас.
За счет нашей новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, пользователю доступно удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.
Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.
Превосходные результаты глаженья благодаря режиму идеальной температуры с OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.
Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Легкость использования
Быстрое разглаживание складок
Очистка от накипи
Размеры и вес
Технология
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