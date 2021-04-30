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PerfectCare 8000 Series

Парогенератор

PSG8140/80
Общая оценка / 5
2 награды
  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
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    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    PSG8140/80
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 8000 Series Парогенератор

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение и отпаривание без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания движений. Она обеспечивает автоматическую подачу пара при вертикальном отпаривании и горизонтальное глажении: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для более быстрых результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

      Глажение без усилий. Быстрый результат.

      • Режим разной интенсивности подачи пара
      • Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
      • Без риска прожечь ткань*
      • Сверхлегкий утюг
      Адаптирует объем пара в зависимости от скорости глаженья

      Адаптирует объем пара в зависимости от скорости глаженья

      Более быстрое глаженье благодаря скоростному режиму. Ваш прибор автоматически адаптируется и подает нужный объем пара в зависимости от скорости глаженья.

      Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

      Глаженье без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

      Наш новый датчик движения с точностью определяет, когда утюг перемещается по ткани, и автоматически выполняет подачу пара. Отдыхайте и получайте удовольствие от процесса глаженья, не прилагая лишних усилий, пока наш утюг нанимается отпариванием за вас.

      Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

      Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

      За счет нашей новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, пользователю доступно удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань*

      Превосходные результаты глаженья благодаря режиму идеальной температуры с OptimalTEMP — без риска прожечь ткань*

      Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

      Ультра-легкий утюг для удобного вертикального отпаривания

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

      SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Easy De-Calc продлит срок службы утюга

      Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      • Легкость использования

        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Длина шланга
        1,8 мм
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Хранение шланга
        В отсеке
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Длина шнура питания
        1,8 мм
        Хранение сетевого шнура
        В отсеке
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Бесшумная подача пара
        Нет
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        Экономия энергии
        22%
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да
        Подошва
        SteamGlide Elite

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        Макс. 8,5 бар
        Мощность
        Макс. 2700  W
        Постоянная подача пара
        До 170  g/min
        Паровой удар
        До 700  g
        Напряжение
        220–240  V

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Индикатор и звуковой сигнал

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,85  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        56,7 x 35 x 32,7  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        47,5 x 28,8 x 22,9  cm
        Вес (с упаковкой)
        7,4  kg
        Вес утюга + подставка
        4,9  kg

      • Технология

        Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
        2-е поколение

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          • Использование со всеми тканями, допускающими глажение

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