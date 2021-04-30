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  • Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения
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    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

    PSG8160/30

    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    PerfectCare серии 8000 предлагает глажение без лишних усилий с нашей новой технологией распознавания. Она обеспечивает вертикальное и горизонтальное глажение с автоматической подачей пара: парогенератор адаптирует количество пара в зависимости от скорости движения утюга для еще более быстрого глажения.

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    PerfectCare серии 8000 Парогенератор

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    Парогенератор, адаптирующий подачу пара к скорости глажения

    Глажение без усилий. Быстрый результат.

    • Режим разной скорости подачи пара
    • Интеллектуальная автоподача пара
    • Без риска прожечь ткань*
    • Сверхлегкий утюг
    Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

    Адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения

    Более быстрое глажение в скоростном режиме. Ваш прибор автоматически адаптирует количество пара в зависимости от скорости глажения.

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Глажение без труда благодаря автоматической подаче пара

    Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

    Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

    Улучшенный датчик движения для удобства вертикального использования

    Благодаря новой технологии датчика движения, которая распознает движения в любом направлении, мы предлагаем удобное автоматическое отпаривание вещей на вешалке, занавесок и постельного белья.

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Сверхмощная подача пара для эффективного разглаживания складок

    Мощная непрерывная подача пара позволит разгладить даже самые жесткие складки на плотных тканях.

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

    SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

    Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно в любой момент легко наполнить под краном.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

    Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

    Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

    Easy De-Calc Plus продлит срок службы утюга

    Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань

    Технология OptimalTEMP — без риска прожечь ткань

    С технологией OptimalTEMP мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Мощный парогенератор
      Время нагрева
      2 минуты
      Сверхлегкий утюг
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Превосходное скольжение подошвы
      Лучшая
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Лучшая
      Очистка от известкового налета
      Очистка и удаление накипи - Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор и звуковой сигнал
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,8 л
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Предупреждение о нехватке воды
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Хранение сетевого шнура
      Отсек
      Хранение шланга
      Отсек
      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      2700 Вт
      Давление
      8,5 бар
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал, световой индикатор
      Скорость постоянной подачи пара
      До 170 г/мин
      Контролируемая подача пара
      Да
      Паровой удар
      700 г
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология OptimalTEMP, технология Silent Steam, интеллектуальная технология автоподачи пара

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да
      Переключатель питания
      Да
      Крепление для переноски
      Да
      Безопасно для тканей под глажение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      47,5 x 28,8 x 22,9 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      56,7 x 35 x 32,7 см
      Длина сетевого шнура
      1,8 м
      Максимальная длина шланга
      1,8 м
      Вес утюга
      0,85 кг
      Вес продукта
      4,9 кг
      Вес (с упаковкой)
      7,4 кг

    • Аксессуары/совместимость

      Перчатка
      Да
      Лоток для очистки от накипи
      Нет

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Экономия энергии до 22 %

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    • Для всех тканей, допускающих глажение

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