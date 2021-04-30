Сверхлегкий утюг для простого вертикального отпаривания

Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.