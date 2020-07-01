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PerfectCare 9000 Series

Парогенератор

PSG9050/20
Общая оценка / 5
  • Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите
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    PerfectCare 9000 Series Парогенератор

    PSG9050/20
    Общая оценка / 5

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 9000 Series Парогенератор

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 9000 Series Парогенератор

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов. Узнать обо всех преимуществах

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      Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

      Новый уровень ухода за тканями

      • Технология ActiveSense
      • Без риска прожечь ткань*
      • Небольшой вес утюга
      • Паровой удар до 750 г
      Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

      Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

      Технология основана на анализе более чем 25000 изображений тканей!

      Автоматически настраивает параметры

      Автоматически настраивает параметры

      Парогенератор подбирает индивидуальное соотношение пара и температуры для идеального результата.

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

      Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

      Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

      Мощная и непрерывная подача пара позволяет легко разгладить даже самые плотные ткани. Разглаживайте складки с помощью дополнительного пара, когда он вам необходим.

      Глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань

      Глажение всех типов тканей (допускающих глажение) без риска прожечь ткань

      Благодаря системе быстрого охлаждения мы можем гарантировать, что с этим утюгом вам не страшны риски прожечь ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите его на долгое время. Вы можете оставлять утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

      Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

      Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также подойдет для вертикального глажения штор или одежды.

      Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, 1,8 л

      Большой съемный резервуар для удобного наполнения водой, 1,8 л

      Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

      Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

      SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов

      Easy De-calc Plus

      Easy De-calc Plus

      Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Благодаря функции автоотключения парогенератор отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

      Бесшумная технология подачи пара

      Бесшумная технология подачи пара

      Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

      • Общие характеристики

        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Технология ActiveSense
        Да
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Хранение шланга
        В отсеке
        ActiveSense
        Да
        Подошва с быстрым охлаждением
        Да
        Система автоотключения
        Да
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Бесшумная подача пара
        Да
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Индикатор и звуковой сигнал
        Гарантия
        2 + 1 (при регистрации)
        Макс. давление (бар)
        9,0
        Материал сетевого шнура
        Текстиль
        Длина шнура питания
        1,8  m
        Фиксация Carry Lock
        Да
        Подошва
        SteamGlide Elite
        Длина шланга
        1,8  m
        Макс. паровой удар (г)
        750
        Подача пара (г/мин)
        180
        Сверхлегкий утюг
        Да
        Технология Silent Steam
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Мощность
        3100  W

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus

      • Общие характеристики

        Отделение для хранения шнура
        В отсеке

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        0,97  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        33,4 x 35 x 57,4  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        22,9 x 28,8 x 49,3  cm
        Вес (с упаковкой)
        8,8  kg
        Вес утюга + подставка
        5,5  kg

      • Экологичность

        Экономия энергии*
        22  %

      • Общие характеристики

        Функция Autosteam с интеллектуальной автоматической регулировкой подачи пара
        Да

      • Технология

        Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара
        Да

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          • Для всех тканей, допускающих глажение

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