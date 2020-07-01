Глажение всех типов тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань

Благодаря системе быстрого охлаждения мы можем гарантировать, что с этим утюгом вам не страшны риски прожечь ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите его на долгое время. Вы можете оставлять утюг прямо на ткани или гладильной доске.