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  • Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    PerfectCare серии 9000 Утюг с парогенератором

    PSG9050/20

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов.

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    PerfectCare серии 9000 Утюг с парогенератором

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    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Новый уровень ухода за тканями

    • Технология ActiveSense
    • Без риска прожечь ткань*
    • Легкий утюг
    • Паровой удар до 750 г
    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите

    Технология основана на анализе более чем 25000 изображений тканей!

    Автоматически настраивает параметры

    Автоматически настраивает параметры

    Парогенератор подбирает индивидуальное соотношение пара и температуры для идеального результата.

    Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

    Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения

    Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок

    Мощная и непрерывная подача пара позволит легко разгладить даже самые плотные ткани. Разглаживайте складки с помощью дополнительного пара, когда он вам необходим.

    Глажение всех типов тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань

    Глажение всех типов тканей, допускающих глажение, без риска прожечь ткань

    Благодаря системе быстрого охлаждения мы можем гарантировать, что с этим утюгом вам не страшны риски прожечь ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите его на долгое время. Вы можете оставлять утюг прямо на ткани или гладильной доске.

    Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

    Легкий утюг, идеальный для вертикального отпаривания

    Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также подойдет для вертикального глажения штор или одежды.

    Большой съемный резервуар 1,8 л для удобного наполнения водой

    Большой съемный резервуар 1,8 л для удобного наполнения водой

    Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

    Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

    Подошва SteamGlide Elite: долговечность и превосходное скольжение

    SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов

    Easy De-calc Plus

    Easy De-calc Plus

    Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Безопасное крепление для удобной и безопасной переноски

    Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

    Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.

    Бесшумная технология подачи пара

    Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.

    • Общие характеристики

      Тип продукта
      Мощный парогенератор
      Время нагрева
      2 минуты
      Сверхлегкий утюг
      Да
      Название подошвы
      SteamGlide Elite
      Превосходное скольжение подошвы
      Лучшая
      Устойчивость подошвы к царапинам
      Лучшая
      Очистка от известкового налета
      Очистка и удаление накипи - Easy De-calc Plus
      Напоминание об очистке от накипи
      Индикатор и звуковой сигнал
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Объем резервуара для воды
      1,8 л
      Долив воды в любой момент использования
      Да
      Предупреждение о нехватке воды
      Да
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Хранение сетевого шнура
      Отсек
      Хранение шланга
      Отсек
      Гарантия
      2 года + 1 год (при регистрации)

    • Технические характеристики

      Мощность
      3100 Вт
      Давление
      9,0 бар
      Готовность к использованию
      Звуковой сигнал, световой индикатор
      Скорость постоянной подачи пара
      До 180 г/мин
      Контролируемая подача пара
      Да
      Паровой удар
      750 г
      Напряжение
      220–240 В
      Технология
      Технология ActiveSense, быстрое остывание подошвы, технология Silent Steam, интеллектуальная технология автоподачи пара

    • Безопасность

      Автоматическое отключение
      Да
      Переключатель питания
      Да
      Крепление для переноски
      Да
      Безопасно для тканей под глажение
      Да

    • Вес и габариты

      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      22,9 x 28,8 x 49,3 см
      Габариты упаковки (Ш x В x Д)
      33,4 x 35 x 57,4 см
      Длина сетевого шнура
      1,8 м
      Максимальная длина шланга
      1,8 м
      Вес утюга
      0,97 кг
      Вес продукта
      5,5 кг
      Вес (с упаковкой)
      8,8 кг

    • Аксессуары

      Перчатка
      Нет
      Лоток для очистки от накипи
      Нет

    • Экологическая безопасность

      Энергосбережение (экорежим)
      Экономия энергии до 22 %
      Использование переработанного пластика
      35–40 %

    Badge-D2C

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    • Для всех тканей, допускающих глажение

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