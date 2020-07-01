PSG9050/20
Единственный парогенератор, который знает, что именно вы гладите
Парогенератор PerfectCare 9000 Series использует инновационную технологию определения типа ткани под названием ActiveSense. Встроенная камера и искусственный интеллект позволяют ему распознавать ткань, которую вы гладите, и выбирать идеальную температуру и количество пара для достижения идеальных результатов.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология основана на анализе более чем 25000 изображений тканей!
Парогенератор подбирает индивидуальное соотношение пара и температуры для идеального результата.
Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар
Мощная и непрерывная подача пара позволит легко разгладить даже самые плотные ткани. Разглаживайте складки с помощью дополнительного пара, когда он вам необходим.
Благодаря системе быстрого охлаждения мы можем гарантировать, что с этим утюгом вам не страшны риски прожечь ткань, допускающую глажение, даже если вы оставите его на долгое время. Вы можете оставлять утюг прямо на ткани или гладильной доске.
Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также подойдет для вертикального глажения штор или одежды.
Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.
SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов
Регулярная очистка от накипи защищает парогенератор, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо провести очистку. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.
Благодаря функции автоотключения утюг с парогенератором отключается автоматически, если не используется в течение нескольких минут. Это позволяет экономить энергию и обеспечивает безопасность.
Прибор оснащен шумоподавляющими фильтрами для снижения уровня шума. Таким образом, мощная подача пара не будет заглушать звуки телевизора, музыку или голоса членов вашей семьи.
Общие характеристики
Технические характеристики
Безопасность
Вес и габариты
Аксессуары
Экологическая безопасность
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