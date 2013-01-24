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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5005/10
Общая оценка / 5
  • Машинка для стрижки волос Машинка для стрижки волос Машинка для стрижки волос
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5005/10
    Общая оценка / 5

    Машинка для стрижки волос

    Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос

    Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.

    Машинка для стрижки волос

    Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Машинка для стрижки волос

    Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.

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      Машинка для стрижки волос

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.

      8 установок длины до 21 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Технические характеристики

      • Система питания

        Использование
        Питание только от сети

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Парикмахерские инструменты
        Расческа для укладки

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