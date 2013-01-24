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Машинка для стрижки волос
Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Машинка для стрижки волос
Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.
Машинка для стрижки волос
Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Машинка для стрижки волос
Эта новая машинка для стрижки волос Philips позволяет создавать любую прическу, пользуясь до 8 установками длин волос от 0 до 21 мм.
Система питания
Обслуживание
Аксессуары