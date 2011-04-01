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Hairclipper series 5000

машинка для стрижки волос

QC5345/15
Общая оценка / 5
  • Повышенная мощность и лучшее качество стрижки Повышенная мощность и лучшее качество стрижки Повышенная мощность и лучшее качество стрижки
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    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    QC5345/15
    Общая оценка / 5

    Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

    Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

    Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

    Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Hairclipper series 5000 машинка для стрижки волос

    Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

    Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Повышенная мощность и лучшее качество стрижки

      • Время работы 75 мин.
      • Точность: 3–41 мм
      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, поддерживает напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжения разных стандартов и не требуют смазки.

      Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

      Высококачественные самозатачивающиеся стальные лезвия

      Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.

      21 фиксируемая установка длины от 0,5 до 41 мм

      На двух регулируемых гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 41 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      Индикатор заряда аккумулятора указывает состояние аккумулятора

      Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.

      Гребень точно повторяет контуры головы.

      Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки

      75 минут автономной работы после быстрой зарядки в течение 1 часа.

      Мощный литий-ионный аккумулятор машинки Philips обеспечивает 75 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.

      Для очистки достаточно простого ополаскивания

      Просто откройте головку и тщательно промойте под струей воды.

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Бреющая система

        Ширина ножа
        41  мм
        Количество настроек длины
        20
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 2  мм
        Диапазон настроек длины
        3—41  мм
        Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
        Да
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да

      • Дизайн

        Отделка
        Металлический корпус с хромированным покрытием
        Удобный захват
        Боковые панели
        форма
        Эргономичная

      • Удобство использования

        Настраиваемые направляющие гребни
        Да
        Экран
        Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время зарядки
        1 час
        Время работы
        75 минут

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