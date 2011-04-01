Повышенная мощность и лучшее качество стрижки
Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Повышенная мощность и лучшее качество стрижки
Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Повышенная мощность и лучшее качество стрижки
Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Повышенная мощность и лучшее качество стрижки
Эта мощная машинка для стрижки волос от Philips срезает даже самые толстые волосы. Такой результат достигается за счет острых лезвий и мощнейшего литий-ионного аккумулятора. Одна быстрая зарядка обеспечивает 75 минут автономной работы. Узнать обо всех преимуществах
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжения разных стандартов и не требуют смазки.
Стальные лезвия электробритвы слегка касаются друг друга и таким образом затачиваются во время стрижки! Лезвия всегда остаются очень острыми и гарантируют быструю и аккуратную стрижку, а закругленные края защищают кожу.
На двух регулируемых гребнях можно выбрать установки длины в диапазоне от 3 до 41 мм с точным шагом 2 мм. Либо прибор можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым светом, а мигающий оранжевый индикатор информирует о том, что заряда хватит на 10 минут работы.
Машинка для стрижки волос плавно повторяет контуры головы для быстрой, ровной и удобной стрижки
Мощный литий-ионный аккумулятор машинки Philips обеспечивает 75 минут работы после зарядки в течение 1 часа. Быстрая зарядка в течение 10 минут обеспечивает 10 минут автономной работы, поэтому бритва готова к использованию в любое время.
Просто откройте головку и тщательно промойте под струей воды.
Обслуживание
Аксессуары
Бреющая система
Дизайн
Удобство использования
Система питания
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.