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  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    OneBlade Сменное лезвие для OneBlade и OneBlade Pro

    QP210/50

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длины

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    OneBlade Сменное лезвие для OneBlade и OneBlade Pro

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    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Сбривает щетину, не повреждая кожу

    • Подравнивает, делает контуры и бреет
    • для ручек OneBlade и OneBlade(Pro)
    • прослужит до 4 месяцев*
    Каждое сменное лезвие прослужит вам до 4 месяцев*

    Каждое сменное лезвие прослужит вам до 4 месяцев*

    Долговечные лезвия Philips OneBlade необходимо менять раз в 4 месяца* для оптимального результата бритья.

    Уникальная технология OneBlade**

    Уникальная технология OneBlade**

    Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.

    • Подравнивание и бритье

      Бритвенная система
      • Технология повторения контуров
      • Система двойной защиты
      Система подравнивания
      Технология повторения контуров

    • Сменное лезвие OneBlade

      Сменные лезвия (в упаковке)
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      Совместимость:
      • OneBlade (QP25xx)
      • OneBlade (QP26xx)
      • OneBlade Pro (QP65xx)
      • OneBlade Pro (QP66xx)

    • Обслуживание

      Сменная головка: QP210, QP220
      Выполняйте замену каждые 4 месяца*

    Badge-D2C

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    • Для лучших ощущений от бритья. На основе двух полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.
    • *На основании патента №RU2714560, зарегистрированного в ФИПС от 18.02.2020
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