QP210/50
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания чётких контуров и бритья щетины любой длиныУзнать обо всех преимуществах
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Долговечные лезвия Philips OneBlade необходимо менять раз в 4 месяца* для оптимального результата бритья.
Предназначенное для стайлинга щетины и подравнивания волос на теле устройство Philips OneBlade позволяет подравнивать и сбривать волосы любой длины, а также создавать контуры. Оно обеспечивает удобное и комфортное бритье благодаря закругленным кончикам и скользящему покрытию. А режущий блок, совершающий 200 движений в секунду**, эффективно сбреет даже длинные волосы.
Подравнивание и бритье
Сменное лезвие OneBlade
Обслуживание
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