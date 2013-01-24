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Philips Saeco

Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

RI9113/36
Saeco
Saeco
  • Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки
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    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    RI9113/36

    Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки

    Intenza+ — это инновационный картридж фильтра для воды, разработанный специально для защиты кофемашины в процессе фильтрования воды, благодаря которому кофе будет намного вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки

    Intenza+ — это инновационный картридж фильтра для воды, разработанный специально для защиты кофемашины в процессе фильтрования воды, благодаря которому кофе будет намного вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки

    Intenza+ — это инновационный картридж фильтра для воды, разработанный специально для защиты кофемашины в процессе фильтрования воды, благодаря которому кофе будет намного вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Saeco Картридж фильтра для воды Brita Intenza+

    Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки

    Intenza+ — это инновационный картридж фильтра для воды, разработанный специально для защиты кофемашины в процессе фильтрования воды, благодаря которому кофе будет намного вкуснее. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно вкусный кофе простым нажатием кнопки

    Чистая фильтрованная вода для богатого аромата

    • для кофемашин Saeco
    Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

    Чистая фильтрованная вода для более богатого аромата

    Вода — это незаменимый ингредиент, без которого не получится приготовить кофе. Для превосходного вкуса напитка необходимо проводить качественную фильтрацию воды. Именно поэтому все эспрессо-кофемашины Saeco могут быть дополнительно оснащены инновационным фильтром для воды INTENZA+. Мы разработали этот фильтр совместно с компанией BRITA — ведущим поставщиком бытовых фильтров для воды во всем мире. Просто установите уровень жесткости воды, и передовая технология сделает все остальное. Результат — идеальная вода для приготовления невероятно ароматного эспрессо.

    Регулируемые настройки фильтра для воды

    Регулируемые настройки фильтра для воды

    Настройки фильтра для воды можно изменить в зависимости от жесткости воды. Просто поверните колесо регулировки на фильтре Intenza+. Выберите "A" для мягкой воды, "B" — для воды средней жесткости (по умолчанию) или "C", если вода жесткая. Это обеспечит оптимальную защиту от известкового осадка и наилучший вкус.

    Более эффективный процесс приготовления

    Более эффективный процесс приготовления

    Фильтр для воды обеспечивает неизменную температуру и постоянное давление, необходимое для приготовления кофе, и повышает производительность вашей эспрессо-кофемашины.

    Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

    Чистая вода продлевает срок службы эспрессо-кофемашины

    Фильтр для воды продлевает срок службы эспрессо-кофемашины и обеспечивает длительное наслаждение превосходным вкусом кофе.

    Менять каждые 2 месяца

    Менять каждые 2 месяца

    Для приготовления кофе с оптимальным вкусом и постоянной защиты вашей эспрессо-кофемашины необходимо регулярно менять картридж. Рекомендуемая частота замены картриджа — раз в два месяца.

    Защищает систему от накопления накипи

    Фильтр для воды INTENZA+ помогает защитить кофемашину от образования известкового осадка, который ухудшает вкус и аромат вашего кофе.

    Система Click & Go

    Этот картридж фильтра для воды легко устанавливается в резервуар и готов к использованию менее чем через полминуты.

    Может использоваться со всеми устройствами Saeco (кроме Saeco Vienna)

    Совместимо с: A modo mio lavazza, Exprelia, Incanto Base/de luxe, Intellia, Nina (ручные), Odea, Poemia (ручные), Primea, Royal Old & 2011, Syntia (все модели), Talea (все модели), Xeasy 2011, Xelsis, Xsmall, Gaggia Accademia, Gaggia Unica, Gaggia Platinum, Gaggia Brera, My Coffee Spidem.

    Технические характеристики

    • Упаковка

      Количество
      1 картридж фильтра для воды

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