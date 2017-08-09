SCD289/01
Самый естественный способ кормления из бутылочки
В подарочный набор Philips Avent Natural входит прозрачная бутылочка серии Natural 125 мл, бутылочка с рисунком серии Natural 260 мл и две сочетающиеся пустышки с изображениями животных.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.
Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).
Линейка бутылочек Philips Avent серии Natural включает в себя соски с различной скоростью подачи питания для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети развиваются с разной скоростью. Все соски — с очень медленным потоком, для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым, переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются по две штуки.
Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.
Благодаря продуманной форме изделие удобно держать в любом положении даже малышу.
Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.
Дизайн
Особенности
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.