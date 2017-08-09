В линейке имеются соски с различной скоростью потока

Линейка бутылочек Philips Avent серии Natural включает в себя соски с различной скоростью подачи питания для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети развиваются с разной скоростью. Все соски — с очень медленным потоком, для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым, переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются по две штуки.