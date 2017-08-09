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  • Самый естественный способ кормления из бутылочки Самый естественный способ кормления из бутылочки Самый естественный способ кормления из бутылочки

    Philips Avent Подарочный набор Natural

    SCD289/01

    Самый естественный способ кормления из бутылочки

    В подарочный набор Philips Avent Natural входит прозрачная бутылочка серии Natural 125 мл, бутылочка с рисунком серии Natural 260 мл и две сочетающиеся пустышки с изображениями животных.

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    Philips Avent Подарочный набор Natural

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    Самый естественный способ кормления из бутылочки

    Легко сочетать с грудным вскармливанием

    • бутылочка для кормления 125 мл, 0m+
    • бутылочка для кормления 260 мл, 1m+
    • пустышки
    • физиологичная соска
    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Ортодонтическая пустышка

    Ортодонтическая пустышка

    Мягкая ортодонтическая соска учитывает естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

    Бутылочки не содержат бисфенол-A*

    Бутылочки не содержат бисфенол-A*

    Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).

    В линейке имеются соски с различной скоростью потока

    В линейке имеются соски с различной скоростью потока

    Линейка бутылочек Philips Avent серии Natural включает в себя соски с различной скоростью подачи питания для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети развиваются с разной скоростью. Все соски — с очень медленным потоком, для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым, переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются по две штуки.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Благодаря продуманной форме изделие удобно держать в любом положении даже малышу.

    Мамы доверяют нам с 1984 года

    Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Особенности

      Можно стерилизовать
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      2  шт.
      Пустышка
      2 шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко собирать
      • Легко чистится
      • Легко держать

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      • Естественный захват соски
      Соска
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Уникальные "лепестки"

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

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