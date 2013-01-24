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Philips Avent

Набор для кормления новорожденных

SCD290/01
Avent
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Avent
  • Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD290/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Естественный способ кормления из бутылочки

    В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    Естественный способ кормления из бутылочки

    В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Естественный способ кормления из бутылочки

      Набор: бутылочка, соска и пустышка

      • Natural
      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

      Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

      Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

      Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Эргономичная форма для максимального комфорта

      Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

      Ортодонтические пустышки

      Ортодонтические пустышки

      Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

      Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

      Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Бутылочки не содержат бисфенол-A*

      Бутылочки не содержат бисфенол-A*

      Новые бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).

      Технические характеристики

      • Материал

        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка
        4  шт.
        Щеточка для бутылочек и сосок
        1  шт.
        Пустышка серии "Классика"
        1  шт.

      • Бутылочка

        Материал
        Не содержит бисфенол-А*

      • Дизайн

        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование бутылочки
        • Легко держать
        • Легко собирать
        • Легко чистится

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Захват соски
        • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
        • Естественный захват соски
        Соска
        • Ультрамягкая и гибкая соска
        • Уникальные "лепестки"
        Антиколиковый клапан
        Новая система против колик

      • Особенности

        Можно стерилизовать
        Да

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