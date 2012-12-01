SCD290/01
Естественный способ кормления из бутылочки
В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.Узнать обо всех преимуществах
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Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.
Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.
Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.
Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.
Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.
Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Новые бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).
Дизайн
Особенности
Материал
В комплект входят:
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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