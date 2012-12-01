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  • Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки Естественный способ кормления из бутылочки
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD290/01

    Естественный способ кормления из бутылочки

    В этот удобный набор входят 4 бутылочки серии Natural (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и белая пустышка серии "Классика" 0—6 месяцев. Новая форма бутылочки обеспечивает более естественное кормление и помогает совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки.

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

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    Естественный способ кормления из бутылочки

    Набор: бутылочка, соска и пустышка

    • Natural
    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди

    Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться

    Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

    Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Эргономичная форма для максимального комфорта

    Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

    Ортодонтические пустышки

    Ортодонтические пустышки

    Мягкие ортодонтические соски пустышек учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен малыша. Все наши пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха.

    Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

    Совместимость с изделиями серии Philips Avent Natural

    Новая бутылочка Philips Avent Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Anti-Colic. Рекомендуется использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой-щеткой для простой очистки

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Бутылочки не содержат бисфенол-A*

    Бутылочки не содержат бисфенол-A*

    Новые бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из полипропилена (материала, не содержащего бисфенол-A*).

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Эргономичная форма
      • Широкое горлышко

    • Особенности

      Можно стерилизовать
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • Не содержит бисфенол-А*
      • полипропилен
      Соска
      • Не содержит бисфенол-А*
      • силикон

    • В комплект входят:

      Детская бутылочка
      4  шт.
      Щеточка для бутылочек и сосок
      1  шт.
      Пустышка серии "Классика"
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко держать
      • Легко собирать
      • Легко чистится

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Антиколиковый клапан
      Новая система против колик
      Захват соски
      • Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки
      • Естественный захват соски
      Соска
      • Ультрамягкая и гибкая соска
      • Уникальные "лепестки"

    • Этапы взросления

      Этап
      0–6 месяцев

    Badge-D2C

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