SCD371/00
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
В удобный набор Philips Avent SCD371/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic+ (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета.Узнать обо всех преимуществах
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Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск переедания.
Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.
Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки.
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.
Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.
Специально изогнутая насадка-щетка и литая ручка подходят для тщательной очистки любых типов бутылочек, сосок и других принадлежностей для кормления.
Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.
Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).
Удобство
Дизайн
Особенности
Материал
Что входит в комплект поставки
Удобство использования
Бутылочка
Функции
Этапы взросления
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