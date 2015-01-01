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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

    SCD371/00

    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    В удобный набор Philips Avent SCD371/00 входят 4 бутылочки для кормления серии Classic+ (2 x 125 мл и 2 x 260 мл), щеточка для бутылочек и сосок и пустышка 0—6 мес. белого цвета.

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    Philips Avent Набор для кормления новорожденных

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    Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

    Максимальная гигиеничность благодаря легкой очистке

    • Серия Classic+ (новая)
    Эффективность антиколиковой системы доказана*

    Эффективность антиколиковой системы доказана*

    Отличается от других бутылочек: антиколиковая система, эффективность которой доказана клиническими испытаниями, теперь используется в соске, делая процесс сборки максимально простым. Во время кормления уникальный клапан на соске открывается, пропуская воздух в бутылочку, а не в животик малыша.

    Меньше беспокойства, особенно ночью

    Меньше беспокойства, особенно ночью

    Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.*

    Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

    Малыш может контролировать поток молока, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний

    Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает уменьшить газообразование и количество срыгиваний, а также сократить риск переедания.

    Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке

    Широкое горлышко и небольшое количество деталей для удобства при очистке

    Всего 4 детали, широкое горлышко и закругленные края позволяют быстро и тщательно очистить бутылочку. Невероятно быстрая и эффективная очистка бутылочки для вашего спокойствия.

    Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки

    Небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки

    Всего 4 детали новой бутылочки Classic+ для быстрой и удобной сборки.

    Удобно держать благодаря эргономичной форме

    Удобно держать благодаря эргономичной форме

    Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

    Бутылочка Philips Avent серии Classic+ совместима с большинством изделий линейки Philips Avent. Рекомендуется использовать бутылочку серии Classic+ только с сосками серии Classic+.

    В продаже имеются соски с различными скоростями потока

    В продаже имеются соски с различными скоростями потока

    Линейка изделий Philips Avent серии Classic+ включает в себя соски с различными скоростями потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком — поставляются в упаковках по две штуки.

    Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

    Изогнутая насадка для зубной щетки и монолитный кончик

    Специально изогнутая насадка-щетка и литая ручка подходят для тщательной очистки любых типов бутылочек, сосок и других принадлежностей для кормления.

    Не протекает для комфорта при кормлении

    Новая бутылочка Classic+ препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

    Не содержит бисфенол-А

    Бутылочка для кормления Philips Avent серии Classic+ изготовлена из материала (полипропилена), не содержащего бисфенола-А, что соответствует требованиям Директивы ЕС (2011/8/ЕС).

    • Удобство

      Емкость
      4  унция

    • Дизайн

      Дизайн бутылочки
      • Широкое горлышко
      • Эргономичная форма

    • Особенности

      Можно стерилизовать
      Да

    • Материал

      Бутылочка
      • полипропилен
      • Не содержит бисфенол-А*
      Соска
      • силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • Что входит в комплект поставки

      Детская бутылочка
      4  шт.
      Щеточка для бутылочек и сосок
      1  шт.
      Пустышка серии "Классика"
      1  шт.

    • Удобство использования

      Использование бутылочки
      • Легко чистится
      • Легко держать
      Удобство использования
      • Легко держать
      • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
      • Легко собирать
      • Легко чистится

    • Бутылочка

      Материал
      Не содержит бисфенол-А*

    • Функции

      Клинически доказанная эффективность
      Эффективность антиколиковой системы клинически доказана
      Соска
      • Сгибается в соответствии с ритмом кормления
      • Легкий захват соски

    • Этапы взросления

      Этап
      0–12 месяцев

    Badge-D2C

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    • Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.

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