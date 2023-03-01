Поддерживает особый темп питья младенца

Подарочный набор для новорожденных — это идеальный вариант для тех, кому нужны аксессуары для кормления и успокаивания малыша. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах