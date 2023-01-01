SCD838/11
Поддерживает особый темп питья младенца
Подарочный набор для новорожденных — это идеальный вариант для тех, кому нужны аксессуары для кормления и успокаивания малыша. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**
Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша
Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.
Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.
Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.
Невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица вашего малыша, меньше раздражает кожу и оставляет на ней меньше следов для максимально комфортного успокаивания*.
Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.
Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.
Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***
Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.
Материал
В комплект входят:
Функции
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