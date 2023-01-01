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    Philips Avent Natural Response Подарочный набор для новорожденных

    SCD838/11

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    Поддерживает особый темп питья младенца

    Подарочный набор для новорожденных — это идеальный вариант для тех, кому нужны аксессуары для кормления и успокаивания малыша. С соской Natural Response малыши смогут пить в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже.

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    Philips Avent Natural Response Подарочный набор для новорожденных

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    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска, которая повторяет особенности груди

    • 4 бутылочки
    • пустышка ultra soft
    • Щеточка для бутылочек
    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска, которая не только ощущается, но и работает как мамина грудь​

    Соска бутылочки разработана так, чтобы при кормлении малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью. Благодаря особой конструкции молоко не выделяется из соски без активного сосания малыша. 89% мам подтверждают, что дети с легкостью переходят от груди на бутылочку Natural Response и обратно.**

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Естественный захват – как при кормлении грудью

    Мягкая и гибкая соска с широким физиологичным основанием для естественного захвата малышом и комфортного кормления малыша​

    Очень важно найти подходящую соску

    Очень важно найти подходящую соску

    Каждый из нас учится в своем собственном темпе. Сосать молоко — это тоже навык, и у некоторых малышей это получается быстрее, чем у других. Поэтому некоторым лучше сначала попробовать нашу соску First Flow (со скоростью 0) перед выбором сосок Natural Response. Выберите соску First Flow, если малыш не успевает выпить 50 мл за 20 минут с сосками Natural Response. Попробуйте соску Natural Response с более высокой скоростью, если малыш играет с соской вместо питья или недоволен. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Защищает от возникновения колик и дискомфорта

    Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

    Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.​

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Выберите соску, подходящую вашему малышу

    Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

    Те же продукты, новые обозначения

    Те же продукты, новые обозначения

    Мы перешли к обозначениям с разными уровнями скорости потока. Начните с соски, которая поставляется вместе с бутылочкой. Попробуйте соску с более медленным потоком, если ребенок давится молоком или оно вытекает у него изо рта. Попробуйте соску с более быстрым потоком, если ребенок играет с соской вместо питья или чем-то недоволен. По мере этого обновления вы можете получать упаковки и старой, и новой версии.

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Легко использовать, мыть и собирать​

    Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Удобно держать даже маленькими ручками​

    Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

    Пустышка ultra soft для чувствительной кожи малыша

    Пустышка ultra soft для чувствительной кожи малыша

    Невероятно мягкий и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица вашего малыша, меньше раздражает кожу и оставляет на ней меньше следов для максимально комфортного успокаивания*.

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой для простой чистки

    Щетка для бутылочек с изогнутой насадкой для простой чистки

    Специально изогнутая щеточка и удобная ручка подходят для тщательной очистки бутылочек с широким горлышком, сосок и других изделий для кормления.

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Совместима с другими продуктами Philips Avent​

    Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки и соски не содержат бисфенол-А***​

    Бутылочки серии Natural Response изготовлены из безопасных материалов, не содержащих бисфенол-A***​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Если малыш не взял бутылочку с первого раза – это нормально​

    Наши бутылочки Natural Response отличаются от предыдущих серий конструкцией соски. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.​

    • Материал

      Соска
      • Силикон
      • Не содержит бисфенол-А*

    • В комплект входят:

      Щеточка для бутылочек
      1  шт.
      Детская бутылочка 125 мл
      2  шт.
      Детская бутылочка 260 мл
      2  шт.
      Соска с медленным потоком
      2 шт.
      Соска со средним потоком
      2 шт.
      Пустышка ultra soft 0–6 мес.
      1  шт.

    • Функции

      Особенности соски
      • Естественный захват соски
      • Конструкция предотвращает протекание
      • Мягкая и гибкая
      • Антиколиковый клапан

    Badge-D2C

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    • Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
    • Цвет щетки может отличаться, изображение приведено для демонстрации

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