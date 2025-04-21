SCF075/01
Успокаивает новорожденных уже с первых дней
Полное спокойствие уже с первых дней. Пустышка Philips Avent ultra start предназначена для новорожденных, однако ее можно безопасно использовать до 6 месяцев. Кто бы ни сидел с ребенком, малыш сможет ощутить невероятный комфорт!Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.
Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.
Мы сознательно используем только силикон при изготовлении наших пустышек Philips Avent. Это 100 % силикон пищевого стандарта, не содержащий бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Пустышки Philips Avent ultra start поставляются в упаковке, которую можно повторно использовать в качестве стерилизатора. Просто налейте туда немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Легко и гигиенично — то, что нужно вашему малышу.
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