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  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней Успокаивает новорожденных уже с первых дней Успокаивает новорожденных уже с первых дней

    Philips Avent Soother ultra start

    SCF075/04

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Успокаивает новорожденных уже с первых дней

    Полное спокойствие уже с первых дней. Пустышка Philips Avent ultra start предназначена для новорожденных, однако ее можно безопасно использовать до 6 месяцев. Кто бы ни сидел с ребенком, малыш сможет ощутить невероятный комфорт!

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    Philips Avent Soother ultra start

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    Успокаивает новорожденных уже с первых дней

    Компактная и легкая — для максимального комфорта

    • Для новорожденных
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    • 0–2 мес.
    Легкая пустышка для новорожденных, безопасно использовать до 6 месяцев

    Легкая пустышка для новорожденных, безопасно использовать до 6 месяцев

    Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.

    В 98 % случаев ребенок принимает соску*

    В 98 % случаев ребенок принимает соску*

    Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

    Оптимально для здорового развития зубов

    Оптимально для здорового развития зубов

    Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

    Соска изготовлена из силикона пищевого стандарта

    Соска изготовлена из силикона пищевого стандарта

    Мы сознательно используем только силикон при изготовлении наших пустышек Philips Avent. Это 100 % силикон пищевого стандарта, не содержащий бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Пустышки Philips Avent ultra start поставляются в упаковке, которую можно повторно использовать в качестве стерилизатора. Просто налейте туда немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Легко и гигиенично — то, что нужно вашему малышу.

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra start
      2 шт.
    Badge-D2C

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    • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
    • *В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования

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