Успокаивает новорожденных уже с первых дней

Спокойствие с самого рождения. Пустышки Philips Avent ultra start разработаны с учетом размеров рта новорожденных, и их можно безопасно использовать до возраста 6 месяцев. Пустышка всегда успокоит, кто бы ни остался рядом с ребенком. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*