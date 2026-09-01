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  • Успокаивает новорожденных уже с первых дней Успокаивает новорожденных уже с первых дней Успокаивает новорожденных уже с первых дней
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    Philips Avent Pacifier ultra start

    SCF076/08

    Общая оценка / 5
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    Успокаивает новорожденных уже с первых дней

    Спокойствие с самого рождения. Пустышки Philips Avent ultra start разработаны с учетом размеров рта новорожденных, и их можно безопасно использовать до возраста 6 месяцев. Пустышка всегда успокоит, кто бы ни остался рядом с ребенком. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*

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    Philips Avent Pacifier ultra start

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    Успокаивает новорожденных уже с первых дней

    Компактная и легкая — для максимального комфорта

    • Для новорожденных
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 1 шт. в упаковке
    • 0–2 мес.
    Идеальный размер для самых маленьких

    Идеальный размер для самых маленьких

    Наша пустышка для новорожденных предназначена специально для самых маленьких детей. Благодаря легкому корпусу без кольца она станет идеальной первой пустышкой и подойдет малышам в возрасте до 6 месяцев. Форма и размер соски помогут легко перевести малыша на пустышки Philips Avent серий ultra air и ultra soft, чтобы ему всегда было комфортно.

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

    Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску**

    Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску**

    Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    Более экологичные товары позволяют полноценно заботиться о малыше, не нанося лишнего вреда планете. Все пустышки и футляры для стерилизации из линейки Philips Avent ultra на 80 % состоят из растительных материалов.*

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для хранения также выполняет функцию стерилизатора, поэтому пустышки всегда будут готовы к использованию. Просто налейте в футляр немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Наслаждайтесь удобством стерилизации и обеспечьте снижение выбросов углекислого газа до 50 %.***

    • Страна изготовления

      Страна
      Indonesia

    • Материал

      Пустышка и футляр для стерилизации на 80 % состоят из растительных материалов*
      Yes

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra start
      1 pcs

    Badge-D2C

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    • Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
    • *Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
    • **По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
    • ***В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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