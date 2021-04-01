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  • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка

    Philips Avent Пустышка ultra air

    SCF080/13

    Легкая и дышащая пустышка

    Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько стилей и расцветок.

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    Philips Avent Пустышка ultra air

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    Легкая и дышащая пустышка

    Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

    • Позволяет коже малыша дышать
    • 0–6 мес.
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    Позволяет коже дышать

    Позволяет коже дышать

    Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.

    Разные стили и расцветки

    Разные стили и расцветки

    Коллекция ultra air всегда в тренде. Яркие расцветки помогут вам и малышу весело проводить время, примеряя новые стили.

    Идеальная текстура для полного комфорта

    Идеальная текстура для полного комфорта

    Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.

    Любят дети по всему миру*

    Любят дети по всему миру*

    Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

    Создана с учетом формы неба, зубов и десен

    Создана с учетом формы неба, зубов и десен

    Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra air
      2  шт.
    Badge-D2C

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    • Согласно результатам тестов, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей легко принимают соску Philips Avent с текстурированной поверхностью, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft для малышей возраста 0–6 месяцев и 6–18 месяцев.
    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
    • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек

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