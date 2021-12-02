SCF080
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка из коллекции Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки.Узнать обо всех преимуществах
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Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.
Коллекция ultra air всегда в тренде. Яркие расцветки помогут вам и малышу весело проводить время, примеряя новые стили.
Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.
Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.
Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
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