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  • Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать

    Philips Avent ultra air Пустышка

    SCF085/03

    Позволяет коже малыша дышать

    Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Доступна в разных цветах и стилях.

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    Philips Avent ultra air Пустышка

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    Позволяет коже малыша дышать

    Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

    • Позволяет коже малыша дышать
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    • 6–18 мес.
    Позволяет коже малыша дышать

    Позволяет коже малыша дышать

    Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

    Любят дети по всему миру*

    Любят дети по всему миру*

    Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

    Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

    Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

    Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

    Для естественного развития зубов

    Для естественного развития зубов

    Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

    Комфорт для малыша

    Комфорт для малыша

    Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.

    Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

    Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

    Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

    Разработано и произведено в Нидерландах

    Разработано и произведено в Нидерландах

    Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.

    • Гигиеничность

      Можно стерилизовать
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Легко чистится
      Да

    • Безопасность

      Без бисфенола-А
      Да
      Кольцо-держатель для безопасности
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Футляр для стерилизации/хранения
      Да

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra air
      2  шт.

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    • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
    • *В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования

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