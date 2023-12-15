SCF092/02
Наша самая мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Коже малыша требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша.
Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.
Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.
Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.
Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.
Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.
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