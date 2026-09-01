Очень бережно даже на чувствительной коже

Превосходный уход за чувствительной кожей малыша благодаря гибкому нагубнику. 9 из 10 родителей согласны с тем, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки ultra soft.** Пустышка поможет малышу расслабиться, с кем бы он ни остался. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*