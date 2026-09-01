SCF093/06
Очень бережно даже на чувствительной коже
Превосходный уход за чувствительной кожей малыша благодаря гибкому нагубнику. 9 из 10 родителей согласны с тем, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки ultra soft.** Пустышка поможет малышу расслабиться, с кем бы он ни остался. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Коже малыша требуется особый уход. Мягкий нагубник повторяет естественные контуры лица малыша, благодаря чему пустышка оставляет меньше следов и раздражения на его коже**. Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши пустышки созданы с учетом естественного положения языка малыша, что очень важно для правильного развития речевого аппарата по мере его роста. Жесткая соска поможет малышу успокоиться, пока у него режутся зубы. Наша текстурированная силиконовая соска имитирует форму материнской груди.
Мы учли пожелания и рекомендации врачей и родителей, поэтому разработанные нами пустышки Philips Avent ultra soft имеют особый дизайн.
Более экологичные товары позволяют полноценно заботиться о малыше, не нанося лишнего вреда планете. Все пустышки и футляры для стерилизации из линейки Philips Avent ultra на 80 % состоят из растительных материалов.*
Футляр для хранения также выполняет функцию стерилизатора, поэтому пустышки всегда будут готовы к использованию. Просто налейте в футляр немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Наслаждайтесь удобством стерилизации и обеспечьте снижение выбросов углекислого газа до 50 %.***
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Материал
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