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  • Очень бережно даже на чувствительной коже Очень бережно даже на чувствительной коже Очень бережно даже на чувствительной коже

    Philips Avent Pacifier ultra soft

    SCF093/06

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    Очень бережно даже на чувствительной коже

    Превосходный уход за чувствительной кожей малыша благодаря гибкому нагубнику. 9 из 10 родителей согласны с тем, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки ultra soft.** Пустышка поможет малышу расслабиться, с кем бы он ни остался. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*

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    Philips Avent Pacifier ultra soft

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    Очень бережно даже на чувствительной коже

    Сверхплотная соска для растущих зубов и десен

    • Для чувствительной кожи
    • Без бисфенола-А
    • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
    • 18 мес.+ с соской повышенной жесткости
    Мягкий и гибкий нагубник защитит кожу от раздражения**

    Мягкий и гибкий нагубник защитит кожу от раздражения**

    Коже малыша требуется особый уход. Мягкий нагубник повторяет естественные контуры лица малыша, благодаря чему пустышка оставляет меньше следов и раздражения на его коже**. Закругленный нагубник снижает давление на щеки малыша для минимального воздействия на кожу.

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

    Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

    Соска повышенной жесткости поможет, когда у малыша режутся зубы

    Соска повышенной жесткости поможет, когда у малыша режутся зубы

    Наши пустышки созданы с учетом естественного положения языка малыша, что очень важно для правильного развития речевого аппарата по мере его роста. Жесткая соска поможет малышу успокоиться, пока у него режутся зубы. Наша текстурированная силиконовая соска имитирует форму материнской груди.

    Разработано вместе с врачами и родителями

    Разработано вместе с врачами и родителями

    Мы учли пожелания и рекомендации врачей и родителей, поэтому разработанные нами пустышки Philips Avent ultra soft имеют особый дизайн.

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    С заботой об окружающей среде: на 80 % состоит из растительных материалов*

    Более экологичные товары позволяют полноценно заботиться о малыше, не нанося лишнего вреда планете. Все пустышки и футляры для стерилизации из линейки Philips Avent ultra на 80 % состоят из растительных материалов.*

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для стерилизации/хранения для быстрой и простой очистки

    Футляр для хранения также выполняет функцию стерилизатора, поэтому пустышки всегда будут готовы к использованию. Просто налейте в футляр немного воды и поставьте в микроволновую печь на три минуты. Наслаждайтесь удобством стерилизации и обеспечьте снижение выбросов углекислого газа до 50 %.***

    • Страна изготовления

      Индонезия
      Да

    • Материал

      Пустышка и футляр для стерилизации на 80 % состоят из растительных материалов*
      Да

    • В комплект входят:

      пустышка ultra soft
      2  шт.

    Badge-D2C

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    • Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
    • * 87 % респондентов отметили, что их малыш не испытывает раздражение кожи после начала использования пустышки Philips Avent ultra soft (2023 год, 201 участник опроса).
    • **Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
    • ***По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
    • ****В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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