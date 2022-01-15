$
$

Ключевые слова для поиска

1

Philips Avent Soothie

Soothie

SCF099/22
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша
    -{discount-value}

    Philips Avent Soothie Soothie

    SCF099/22
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Повторяет очертания лица малыша

    Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Soothie Soothie

    Повторяет очертания лица малыша

    Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

    Повторяет очертания лица малыша

    Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Soothie Soothie

    Повторяет очертания лица малыша

    Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы* Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все

      Повторяет очертания лица малыша

      Мягкий медицинский силикон

      • Цельная конструкция из силикона
      • 0–6 мес.
      • Без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

      Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

      Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

      Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

      Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

      Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев

      Поставляется в медицинские учреждения Европы*

      Поставляется в медицинские учреждения Европы*

      Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.

      Ортодонтическая соска

      Ортодонтическая соска

      Пустышка Soothie способствует естественному развитию полости рта ребенка. Ортодонтическая соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен малыша.

      Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

      Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

      Благодаря уникальной конструкции вы можете поместить палец в отверстие в соске, что позволит усилить вашу связь с ребенком и поможет ему сосать соску.

      Особая форма не позволяет воде застрять в соске

      Особая форма не позволяет воде застрять в соске

      Конструкция, позволяющая держать пустышку на пальце, не дает каплям воды застрять в соске.

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Один чехол для стерилизации и хранения

      Знаете ли вы, что футляр для пустышки Soothie можно использовать в качестве стерилизатора? Добавьте в него немного воды и поставьте в микроволновую печь для обеспечения максимальной гигиеничности*.

      • В комплект входят:

        Пустышка Soothie
        2  шт.

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

          Я понимаю

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.