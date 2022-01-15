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  • Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша Повторяет очертания лица малыша

    Philips Avent Soothie Пустышка

    SCF099/22

    Повторяет очертания лица малыша

    Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы*

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    Philips Avent Soothie Пустышка

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    Повторяет очертания лица малыша

    Мягкий медицинский силикон

    • Цельная конструкция из силикона
    • 0–6 мес.
    • Без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

    Повторяет очертания лица малыша, что позволяет повысить комфорт

    Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

    Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

    Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

    Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев

    Поставляется в медицинские учреждения Европы*

    Поставляется в медицинские учреждения Европы*

    Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.

    Ортодонтическая соска

    Ортодонтическая соска

    Пустышка Soothie способствует естественному развитию полости рта ребенка. Ортодонтическая соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен малыша.

    Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

    Уникальная конструкция способствует более тесной связи с малышом

    Благодаря уникальной конструкции вы можете поместить палец в отверстие в соске, что позволит усилить вашу связь с ребенком и поможет ему сосать соску.

    Особая форма не позволяет воде застрять в соске

    Особая форма не позволяет воде застрять в соске

    Конструкция, позволяющая держать пустышку на пальце, не дает каплям воды застрять в соске.

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Один чехол для стерилизации и хранения

    Знаете ли вы, что футляр для пустышки Soothie можно использовать в качестве стерилизатора? Добавьте в него немного воды и поставьте в микроволновую печь для обеспечения максимальной гигиеничности*.

    • В комплект входят:

      Пустышка Soothie
      2  шт.
    Badge-D2C

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    • Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также выполнены из одного и того же материала. Представлены различные формы нагубника, при этом ряд моделей пустышек поставляется в медицинские учреждения Европы
    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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