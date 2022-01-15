SCF099/22
Повторяет очертания лица малыша
Пустышка Philips Avent Soothie разработана с учетом очертаний лица вашего малыша. Изогнутый нагубник в форме сердца удобно огибает область носа ребенка. Пустышка Soothie выполнена из медицинского силикона и поставляется в медицинские учреждения Европы*Узнать обо всех преимуществах
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Специальный изогнутый нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.
Пустышка Soothie имеет прочную цельную конструкцию и полностью выполнена из мягкого медицинского силикона. Наша команда специалистов разработала ее специально для новорожденных малышей от 0 до 6 месяцев
Линейка пустышек Philips Avent Soothie поставляется в медицинские учреждения Европы, где ими пользуются врачи и медсестры, чтобы успокоить новорожденных.
Пустышка Soothie способствует естественному развитию полости рта ребенка. Ортодонтическая соска симметричной формы создана с учетом формы неба, зубов и десен малыша.
Благодаря уникальной конструкции вы можете поместить палец в отверстие в соске, что позволит усилить вашу связь с ребенком и поможет ему сосать соску.
Конструкция, позволяющая держать пустышку на пальце, не дает каплям воды застрять в соске.
Знаете ли вы, что футляр для пустышки Soothie можно использовать в качестве стерилизатора? Добавьте в него немного воды и поставьте в микроволновую печь для обеспечения максимальной гигиеничности*.
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