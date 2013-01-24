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Philips Avent

Пустышка Soothie Shapes

SCF194/01
Avent
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Общая оценка / 5
Avent
  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
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    Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

    SCF194/01
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

    Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

    Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

    Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

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      Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

      Мягкий медицинский силикон

      • Цельная, силиконовая
      • 0-3 мес.
      • Ортодонтические, без бисфенола-А
      • 2 шт. в упаковке
      Распространяются в больницах США

      Распространяются в больницах США

      Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.

      Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

      Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

      Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Разработаны для естественного развития полости рта

      Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

      Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

      Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

      Пустышка изготовлена из прочного медицинского силикона без бисфенола-А.

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

      Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

      Технические характеристики

      • В комплект входят:

        Пустышка Soothie Shapes
        2  шт.

      • Безопасность

        Без бисфенола-А
        Да

      • Гигиеничность

        Легко чистится
        Да
        Можно стерилизовать
        Да

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          Отзывы

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          • Данная пустышка обладает соской той же формы и изготовлена из того же материала, что и модель для США, — отличие заключается только в форме нагубника.
          • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
          • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
          • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития