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  • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
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    Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

    SCF194/04

    Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

    Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается.

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    Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

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    Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

    Мягкий медицинский силикон

    • Цельная, силиконовая
    • 3–18 мес.
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    Распространяются в больницах США

    Распространяются в больницах США

    Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.

    Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

    Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

    Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.

    Разработаны для естественного развития полости рта

    Разработаны для естественного развития полости рта

    Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

    Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

    Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

    Пустышка изготовлена из прочного медицинского силикона без бисфенола-А.

    Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

    Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

    Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

    • Гигиеничность

      Можно стерилизовать
      Да
      Легко чистится
      Да

    • Безопасность

      Без бисфенола-А
      Да

    • В комплект входят:

      Пустышка Soothie Shapes
      2  шт.

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    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
    • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
    • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
    • Данная пустышка обладает соской той же формы и изготовлена из того же материала, что и модель для США, — отличие заключается только в форме нагубника.

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