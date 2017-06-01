Ключевые слова для поиска

  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
  • Play Pause

    Philips Avent пустышка ultra soft

    SCF213/20

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Philips Avent пустышка ultra soft

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Гибкий нагубник для максимального комфорта

    • Ультрамягкая и гибкая
    • 0–6 мес.
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

    Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

    Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша

    Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

    Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования

    Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.

    Любят дети по всему миру*

    Любят дети по всему миру*

    Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.

    Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

    Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения

    Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.

    Разработаны для естественного развития полости рта

    Разработаны для естественного развития полости рта

    Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

    Один футляр для стерилизации и хранения

    Один футляр для стерилизации и хранения

    Ультрамягкий дорожный футляр выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

    • Гигиеничность

      Можно стерилизовать
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Легко чистится
      Да

    • Безопасность

      Без бисфенола-А
      Да
      Кольцо-держатель для безопасности
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Футляр для стерилизации/хранения
      Да

    • В комплект входят:

      пустышка ultra soft
      2  шт.

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.
    • Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
    • Разработано в сотрудничестве с докторами и мамами
    • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
    • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.