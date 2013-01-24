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Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте
Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах
Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд*
На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.
На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.
Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.
Доказано: каждый пакет для стерилизации в микроволновой печи уничтожает 99,9 % микробов и бактерий.
Вес и габариты
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
Материал
SCF160/06
SCF156/01
SCF156/00