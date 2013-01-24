Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах