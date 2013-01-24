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Philips Avent

Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

SCF297/05
Avent
Общая оценка / 5
1 награда
Avent
  • Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте
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    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    SCF297/05
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Пакеты для стерилизации в микроволновой печи

    Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

    Пакеты для стерилизации в микроволновой печи Philips Avent позволяют всегда иметь под рукой стерильные детские бутылочки и другие изделия, где бы вы ни находились. Каждый пакет быстро, просто и эффективно стерилизует бутылочки в микроволновой печи всего за 90 секунд. Узнать обо всех преимуществах

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      Стерилизация — быстро и просто, в любое время и в любом месте

      • Идеально для стерилизации в поездках
      • Уничтожает 99,9 % вредных микробов
      • Легко использовать
      • 5 пакетов рассчитаны на 100 циклов
      Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

      Стерилизация паром в микроволновой печи: результат всего за 90 секунд

      Каждый многоразовый пакет стерилизует бутылочки, молокоотсосы и другие детские изделия в микроволновой печи всего за 90 секунд*

      Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

      Используйте поле для пометок, чтобы следить за количеством применений

      На каждый пакет нанесено поле для пометок. Ставьте галочку в поле после каждого использования, чтобы легко отслеживать количество применений.

      Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

      Безопасная область для удобного извлечения из микроволновой печи

      На каждом пакете есть безопасная область. Это выделенная зона, за которую его можно легко поднять и извлечь из микроволновой печи.

      Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

      Одна упаковка обеспечивает до 100 циклов стерилизации в микроволновой печи

      Каждая упаковка пакетов для стерилизации в микроволновой печи содержит пять пакетов, каждый из которых может использоваться до 20 раз. Это означает, что с помощью всего одной упаковки вы сможете простерилизовать бутылочки, молокоотсосы и другие аксессуары до 100 раз.

      Уничтожает 99,9 % микробов и бактерий

      Доказано: каждый пакет для стерилизации в микроволновой печи уничтожает 99,9 % микробов и бактерий.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        215 x 125  миллиметра
        Объем пакета
        Стерилизация одновременно до трех бутылочек или одного молокоотсоса
        Размеры пакета
        278 мм x 210 мм

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • В комплект входят:

        Пакет для стерилизации в микроволновой печи
        5 пакетов

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Материал

        Материал пакета
        infoPET12, CPP60

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            • При мощности микроволновой печи > 1100 Вт