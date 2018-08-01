SCF343/20
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки.Узнать обо всех преимуществах
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Нагубник пустышки ultra air превосходно пропускает воздух, позволяя чувствительной коже малыша дышать.
Благодаря особой конструкции нагубника коже малыша поступает больше воздуха — кожа дышит, оставаясь сухой без раздражения.
Закругленные края легкого нагубника не оставляют следов на коже.
Даже у детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и около 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
Гигиеничность
Безопасность
Аксессуары в комплекте
В комплект входят:
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