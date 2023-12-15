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  • Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать Позволяет коже малыша дышать

    Philips Avent ultra air Пустышка

    SCF349/24

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Позволяет коже малыша дышать

    Максимально комфортная пустышка. Philips Avent ultra air оснащена большими вентиляционными отверстиями, чтобы кожа вашего малыша оставалась сухой. Она оснащена сверхпрочной соской для растущих зубов и развивающихся десен. Доступна в разных цветах и стилях.

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    Philips Avent ultra air Пустышка

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    Позволяет коже малыша дышать

    Пустышка для малышей, у которых прорезаются зубы

    • Сверхплотная соска
    • Ортодонтические, без бисфенола-А
    • 2 шт. в упаковке
    • 18 мес.+
    Позволяет коже малыша дышать

    Позволяет коже малыша дышать

    Большие отверстия для воздуха проветривают кожу малыша, обеспечивая ее сухость во время использования пустышки.

    Сверхплотная соска

    Сверхплотная соска

    Сверхплотная соска создана с учетом естественной формы неба, зубов и десен.

    Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

    Соска на 100 % состоит из пищевого силикона

    Мы специально выбрали силикон для изготовления наших пустышек ultra soft и ultra air, поскольку это безопасный и инертный материал, широко применяемый в медицинской сфере, который не содержит вредные химические соединения, вредные для эндокринной системы вещества (включая бисфенол-А) и аллергены.

    Для естественного развития зубов

    Для естественного развития зубов

    Наши ортодонтические, симметричные и мягкие силиконовые соски способствуют естественному и правильному развитию полости рта.

    Комфорт для малыша

    Комфорт для малыша

    Наша текстурированная силиконовая соска, имитирующая форму материнской груди.

    Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

    Стерилизация за 3 минуты для максимального эффекта

    Дорожный чехол, поставляемый с нашими пустышками ultra soft и ultra air, выполняет функцию стерилизатора. Вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.

    Разработано и произведено в Нидерландах

    Разработано и произведено в Нидерландах

    Наши пустышки ultra soft и ultra air разработаны и произведены в Нидерландах.

    • Страна изготовления

      Страна
      Нидерланды

    • В комплект входят:

      Пустышка ultra air
      2  шт.
    Badge-D2C

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    • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.

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