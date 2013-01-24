Ключевые слова для поиска
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легкая и дышащая пустышка
Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах
Большие отверстия для воздуха бережно проветривают кожу малыша, обеспечивая ее мягкость и сухость.
Легко находите пустышку ultra air благодаря светящейся в темноте кнопке без необходимости включать свет.
Пустышка ultra air с приятной на ощупь соской создана для легкого и комфортного использования.
Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Следите за развитием полости рта малыша с помощью симметричной соски, которая повторяет естественную форму его неба, зубов и десен.
Дорожный футляр ultra air выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
В комплект входят:
Аксессуары в комплекте
Безопасность
Гигиеничность