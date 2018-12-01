Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша.
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Гибкий нагубник для максимального комфорта
Ультрамягкая и гибкая
6–18 мес.
Ортодонтические, без бисфенола-А
1 шт. в упаковке
Гибкий и мягкий нагубник оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша
Чувствительной коже требуется особый уход. Благодаря технологии нагубника пустышка повторяет естественные контуры лица, обеспечивая комфорт. Пустышка оставляет меньше следов и раздражения на коже малыша
Закругленный нагубник для невероятно комфортного ежедневного использования
Закругленный нагубник минимизирует давление для комфорта малыша и бережного воздействия на кожу щек.
Любят дети по всему миру*
Когда мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.
Приятная на ощупь бархатистая соска для успокоения
Эта пустышка с бархатистой силиконовой соской успокаивает малыша и обеспечивает ощущение комфорта.
Разработаны для естественного развития полости рта
Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.
Один футляр для стерилизации и хранения
Ультрамягкий дорожный футляр выполняет функцию стерилизатора — вам просто нужно добавить воды и положить его в микроволновую печь. Пустышка вновь будет чистой перед следующим использованием.
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2016–2017 гг., в среднем 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra air и ultra soft.
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
По результатам независимого исследования, проведенного в США в феврале 2017 г., 85 % опрошенных мам сказали, что эта пустышка мягче по сравнению с восемью остальными подобными моделями от других ведущих производителей.
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