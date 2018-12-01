98 % детей легко привыкают к нашим пустышкам ultra air*

Даже у детей есть свои предпочтения! Мы узнали у мам, как малыши реагируют на наши бархатистые силиконовые соски, и около 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra soft и ultra air.