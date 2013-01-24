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Герметичное хранение грудного молока
Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах
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Герметичное хранение грудного молока
Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах
Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.
Удобно следить за датой и содержимым.
Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.
Для сцеживания и кормления.
Совместимость с молокоотсосами Philips Avent, сосками серии Classic, Classic+ и Natural.
Для максимального удобства использования.
Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.
Для удобства хранения.
Вес и габариты
В комплект входят:
Этапы взросления