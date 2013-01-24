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Philips Avent

Контейнеры для хранения грудного молока

SCF618/10
Avent
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Avent
  • Герметичное хранение грудного молока Герметичное хранение грудного молока Герметичное хранение грудного молока
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    Philips Avent Контейнеры для хранения грудного молока

    SCF618/10
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Герметичное хранение грудного молока

    Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Контейнеры для хранения грудного молока

    Герметичное хранение грудного молока

    Новый контейнер для хранения позволяет эффективнее сцеживать, хранить и использовать грудное молоко. Стерилизуйте и снова используйте контейнеры для хранения с молокоотсосом или сосками Philips AVENT. Одна система, множество возможностей! Узнать обо всех преимуществах

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      Герметичное хранение грудного молока

      С герметичной крышкой

      • Удобные адаптеры входят в комплект
      • 180 мл
      • 10 шт.
      Для надежного хранения и транспортировки

      Для надежного хранения и транспортировки

      Контейнеры для хранения Philips Avent оснащены крышкой, которая обеспечивает полную герметичность для удобного хранения и транспортировки.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым

      Удобно следить за датой и содержимым.

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Компактное размещение в холодильной и морозильной камерах

      Для компактного размещения в холодильной и морозильной камерах.

      Удобные адаптеры в комплекте

      Удобные адаптеры в комплекте

      Для сцеживания и кормления.

      Одна система – много вариантов

      Одна система – много вариантов

      Совместимость с молокоотсосами Philips Avent, сосками серии Classic, Classic+ и Natural.

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

      Для максимального удобства использования.

      Простота использования и очистки

      Простота использования и очистки

      Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

      Удобно следить за датой и содержимым

      Для удобства хранения.

      Технические характеристики

      • Вес и габариты

        Размеры потребительской упаковки
        158 x 194 x 80 мм

      • В комплект входят:

        Контейнеры для хранения, 180 мл
        10 шт. (для повторного использования)  шт.
        Крышки
        10  шт.
        Адаптер
        2x

      • Этапы взросления

        Возраст
        от 0 месяцев

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