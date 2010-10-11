Philips Avent Детская тарелка большая 12 мес+
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Большая детская тарелка Philips Avent SCF704/00 — отличный помощник растущего малыша
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Philips Avent Детская тарелка большая 12 мес+
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Тарелка для растущих малышей
Разработано при участии ведущего детского психолога
Нескользящее основание предотвращает проливание
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Вес и габариты
Размеры F-box
44 (Г) X 206 (Ш) X 261 (В)
миллиметра Вес продукта
0,126
кг Габариты устройства без отсоединяемых частей
43 (Г) X 175 (Ш) X 175 (В)
миллиметра Количество F-boxes в A-box
6
Страна изготовления
Сделано в Китае.
Да
Легко использовать
Подходит для микроволновой печи
Да
В комплект входят:
Большая тарелка
1 Буклет с рецептами
НЕТ
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