Ключевые слова для поиска
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Маленькая детская тарелка Philips AVENT SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах
В комплект входят:
Страна изготовления
Вес и габариты
Легко использовать