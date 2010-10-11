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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

    SCF706/00

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Маленькая детская тарелка Philips Avent SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша

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    Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+

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    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Тарелка для растущих малышей

    • Белый
    Разработано при участии ведущего детского психолога

    Разработано при участии ведущего детского психолога

    Нескользящее основание предотвращает проливание

    Нескользящее основание предотвращает проливание

    • Вес и габариты

      Размеры F-box
      44 (Г) X 170 (Ш) X 240 (В)  миллиметра
      Вес продукта
      0,090  кг
      Габариты устройства без отсоединяемых частей
      40 (Г) X 140 (В) X 140 (Ш)  миллиметра
      Количество F-boxes в A-box
      6

    • Страна изготовления

      Сделано в Китае.
      Да

    • Легко использовать

      Подходит для микроволновой печи
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Маленькая тарелка
      1  шт.
      Буклет с рецептами
      НЕТ

    Badge-D2C

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