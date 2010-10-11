Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Маленькая детская тарелка Philips Avent SCF706/00 — отличный помощник растущего малыша
Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Philips Avent Детская тарелка маленькая 6 мес+
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Тарелка для растущих малышей
Разработано при участии ведущего детского психолога
Нескользящее основание предотвращает проливание
Показать все функции Показать меньше функций
Показать все Показать меньше
Просмотреть все спецификации См. Меньше спецификаций
Показать все Показать меньше
Недавно просмотренные продукты
Добавить продукт
Добавить продукт
Добавить продукт
Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.
Я понимаю
You are about to visit a Philips global content page
Continue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.