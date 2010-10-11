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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

    SCF716/00

    Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

    Набор детской посуды Philips Avent SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша

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    Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

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    Разработано при участии ведущего детского психолога

    Разработано при участии ведущего детского психолога

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

    Глубокая ложечка и вилка

    Глубокая ложечка и вилка

    Нескользящее основание предотвращает проливание

    Нескользящее основание предотвращает проливание

    • Вес и габариты

      Вес продукта
      0,523  кг
      Размеры F-box
      90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В)  миллиметра
      Количество F-boxes в A-box
      6

    • Страна изготовления

      Сделано в Китае.
      Да

    • Что входит в комплект поставки

      Большая тарелка
      1
      Тарелка с разделителями для блюд
      1  шт.
      Маленькая тарелка
      1  шт.
      Вилка для малыша ясельного возраста
      1
      Ложка для малыша ясельного возраста
      1

    Badge-D2C

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