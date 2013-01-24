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Philips Avent

Пароварка-блендер Essential

SCF862
Avent
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2 награды
Avent
  • Простые этапы для полезных детских блюд Простые этапы для полезных детских блюд Простые этапы для полезных детских блюд
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    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

    SCF862
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Простые этапы для полезных детских блюд

    Готовьте питательные детские блюда в 3 этапа: обработка паром, смешивание и подача. Технология циркуляции пара равномерно распределяет тепло для быстрого смешивания с сохранением полезных веществ, текстуры и соков продуктов. Удобный дизайн гарантирует простоту готовки и очистки и сокращение количества этапов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Пароварка-блендер Essential

    Простые этапы для полезных детских блюд

    Готовьте питательные детские блюда в 3 этапа: обработка паром, смешивание и подача. Технология циркуляции пара равномерно распределяет тепло для быстрого смешивания с сохранением полезных веществ, текстуры и соков продуктов. Удобный дизайн гарантирует простоту готовки и очистки и сокращение количества этапов. Узнать обо всех преимуществах

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      Простые этапы для полезных детских блюд

      • Обработайте паром, смешайте и кормите
      • Приготовление полезных блюд на пару
      • Простое решение для вкусных блюд
      Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

      Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

      Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

      Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

      Обрабатывайте продукты паром, смешивайте их и готовьте полезные детские блюда

      Этот прибор для детского питания совмещает в себе функции приготовления на пару и смешивания, что облегчает процесс кормления. Сначала обработайте ингредиенты паром, а затем просто смешайте их до получения нужной консистенции — и блюдо готово.

      Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

      Приготовление на всех этапах введения прикорма — от пюре до блюд с кусочками

      Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте мясо, рыбу и зернобобовые культуры для блюд с более плотной текстурой. Прибор для детского питания облегчает процесс приготовления полезных детских блюд на любом этапе прикорма.

      Меньше этапов для удобного смешивания

      Меньше этапов для удобного смешивания

      Продуманная конструкция крышки кувшина позволяет удерживать все ингредиенты внутри, предотвращая их попадание в резервуар для воды. Теперь готовить смеси стало намного удобнее благодаря сокращению количества необходимых действий для обработки паром и смешивания.

      Большое отверстие резервуара для воды — удобная очистка

      Большое отверстие резервуара для воды — удобная очистка

      Широкое отверстие резервуара для воды позволяет быстро и легко очищать резервуар и наполнять его водой. Благодаря этому во время приготовления детского питания пар всегда остается чистым. Компоненты прибора подходят для мытья в посудомоечной машине (кувшин, крышка кувшина и лезвие).

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • В комплект входят:

        Пароварка/блендер
        1 шт.
        Корзина для продуктов
        1  шт.
        Лопатка
        1 шт.

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина блендера
        1050 мл, 400 мл (для смешивания продуктов)
        Емкость корзины для продуктов
        720 мл
        Объем резервуара для воды
        180 мл
        цвет
        Белый/зеленый
        Длина шнура
        80  см
        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Мощность
        330  Вт
        Безопасность
        Замок кувшина для обеспечения безопасности при использовании
        Классификация по степени безопасности
        1 класс

      • Вес и габариты

        Размеры F-box
        300 (Ш) x 260 (В) x 210 (Г)  миллиметра
        Габариты изделия
        280 (Ш) x 204 (В) x 148 (Г)  миллиметра
        Вес продукта
        1,44  кг

      • Этапы взросления

        Возраст
        • 1 год +
        • 6–12 месяцев
        • 6 месяцев +

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