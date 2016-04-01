SCF875/01
Простое приготовление полезных детских блюд
Для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Благодаря прибору Philips Avent для приготовления детского питания вы сможете легко готовить вкусные домашние блюда для вашего малыша.Узнать обо всех преимуществах
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Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.
Прибор для приготовления полезного детского питания "4 в 1" позволяет готовить дома питательные блюда для детей с использованием всего лишь одного кувшина. Вы можете сразу накормить малыша или переложить смесь в прилагаемый контейнер, чтобы позже разогреть ее с помощью удобной функции разогрева или разморозки.
В сотрудничестве с педиатром-диетологом Эммой Уильямс мы подобрали рецепты для приготовления вкусных и свежих детских блюд. Вы найдете полезные советы по введению прикорма и интересные идеи для составления меню. Прививайте малышу полезные привычки с ранних лет для его здорового развития.
Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" помогает экономить ценное время и готовить блюда на несколько дней вперед. Благодаря кувшину емкостью 1000 мл можно готовить до 4 порций блюда за один раз. Готовьте одно блюдо и храните оставшиеся три порции в холодильнике или морозильной камере.
Прибор для полезного детского питания "4 в 1" имеет ряд полезных функций. Кувшин и лезвие можно мыть в посудомоечной машине, а благодаря открытой конструкции прибора Вы сможете легко и быстро очистить и наполнить резервуар для воды, что обеспечивает максимальную гигиеничность во время приготовления.
Загрузите приложение и получите полезные советы по введению прикорма. Питательные и простые рецепты для всех стадий развития малыша. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по приготовлению, посмотрите забавные и содержательные видеоролики и найдите множество полезных советов и рекомендаций, которые помогут значительно упростить введение прикорма.
Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.
Технические характеристики
Страна изготовления
Аксессуары в комплекте
Этапы взросления
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