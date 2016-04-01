Ключевые слова для поиска

  • Простое приготовление полезных детских блюд Простое приготовление полезных детских блюд Простое приготовление полезных детских блюд
  • Play Pause
  • Play Pause

    Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

    SCF875/01

    Простое приготовление полезных детских блюд

    Для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Благодаря прибору Philips Avent для приготовления детского питания вы сможете легко готовить вкусные домашние блюда для вашего малыша.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Простое приготовление полезных детских блюд

    • Пар, измельчение, разморозка, подогрев
    • Приготовление полезных блюд на пару
    • Готовка и измельчение в одном кувшине
    • Рецепты и советы по введению прикорма
    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

    Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

    Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

    Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.

    Приготовление на пару, измельчение, разморозка и разогрев домашних блюд

    Приготовление на пару, измельчение, разморозка и разогрев домашних блюд

    Прибор для приготовления полезного детского питания "4 в 1" позволяет готовить дома питательные блюда для детей с использованием всего лишь одного кувшина. Вы можете сразу накормить малыша или переложить смесь в прилагаемый контейнер, чтобы позже разогреть ее с помощью удобной функции разогрева или разморозки.

    Вкусные детские рецепты от доктора Эммы Уильямс

    Вкусные детские рецепты от доктора Эммы Уильямс

    В сотрудничестве с педиатром-диетологом Эммой Уильямс мы подобрали рецепты для приготовления вкусных и свежих детских блюд. Вы найдете полезные советы по введению прикорма и интересные идеи для составления меню. Прививайте малышу полезные привычки с ранних лет для его здорового развития.

    Приготовление до четырех порций за один раз благодаря кувшину емкостью 1000 мл

    Приготовление до четырех порций за один раз благодаря кувшину емкостью 1000 мл

    Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" помогает экономить ценное время и готовить блюда на несколько дней вперед. Благодаря кувшину емкостью 1000 мл можно готовить до 4 порций блюда за один раз. Готовьте одно блюдо и храните оставшиеся три порции в холодильнике или морозильной камере.

    Кувшин и нож можно мыть в посудомоечной машине. Удобный резервуар для воды.

    Кувшин и нож можно мыть в посудомоечной машине. Удобный резервуар для воды.

    Прибор для полезного детского питания "4 в 1" имеет ряд полезных функций. Кувшин и лезвие можно мыть в посудомоечной машине, а благодаря открытой конструкции прибора Вы сможете легко и быстро очистить и наполнить резервуар для воды, что обеспечивает максимальную гигиеничность во время приготовления.

    Рецепты полезных блюд, забавные видеоролики, советы и рекомендации

    Рецепты полезных блюд, забавные видеоролики, советы и рекомендации

    Загрузите приложение и получите полезные советы по введению прикорма. Питательные и простые рецепты для всех стадий развития малыша. Ознакомьтесь с пошаговыми инструкциями по приготовлению, посмотрите забавные и содержательные видеоролики и найдите множество полезных советов и рекомендаций, которые помогут значительно упростить введение прикорма.

    Звуковые оповещения

    Не нужно ждать и следить за приготовлением. Когда блюдо готово, прибор подает звуковой сигнал. Просто переверните кувшин и смешайте продукты. Теперь блюдо готово — подавайте его на стол или уберите на хранение.

    • Технические характеристики

      Емкость
      • 1 л (приготовления на пару, твердые продукты)
      • 720 мл (измельчение, жидкости)
      Длина шнура
      70  м
      Напряжение
      220-240 В, 50-60 Гц
      Потребляемая мощность
      400  Вт
      Классификация по степени безопасности
      1 класс

    • Страна изготовления

      Китай
      Да

    • Аксессуары в комплекте

      Лопатка
      Да
      Буклет с рецептами
      Да
      Контейнер для хранения (120 мл)
      Да

    • Этапы взросления

      Этап
      • 1 год +
      • 6–12 месяцев
      • 6 месяцев +

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.