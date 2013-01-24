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Наушники

SHB2505PP/00
Общая оценка / 5
  • Слушайте музыку без перерыва Слушайте музыку без перерыва Слушайте музыку без перерыва
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    Наушники

    SHB2505PP/00
    Общая оценка / 5

    Слушайте музыку без перерыва

    С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники

    Слушайте музыку без перерыва

    С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

    Слушайте музыку без перерыва

    С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Наушники

    Слушайте музыку без перерыва

    С музыкой все становится лучше. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши обеспечивают великолепный звук и до 20 часов воспроизведения благодаря портативному чехлу для зарядки. Дважды нажмите многофункциональную кнопку для активации голосового помощника на телефоне.

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      Слушайте музыку без перерыва

      Получите до 20 часов работы в режиме воспроизведения и до 14 часов в режиме разговора

      Благодаря портативному чехлу для зарядки эти наушники не подведут вас. Наушники работают до трех часов в режиме воспроизведения или разговора от одной зарядки. А с полностью заряженным чехлом вы сможете зарядить наушники несколько раз и получить дополнительно 9 часов работы. Когда наушники необходимо подзарядить, просто положите их в чехол. Полная зарядка занимает 1,5 часа.

      Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

      Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.

      6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

      6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

      Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

      Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

      Двойное нажатие кнопки активирует голосовой помощник на телефоне

      Активируйте голосовой помощник телефона двойным нажатием кнопки. Попросите Siri или Google Ассистента переключить плейлист, позвонить или отправить сообщения друзьям, проверить погоду и многое другое.

      Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

      Наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из чехла. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Портативный зарядный чехол подходит для нескольких зарядок

      Тренируйтесь в зале, а потом отправляйтесь на пробежку. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши идут в комплекте с портативным зарядным чехлом.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Микрофон
        Встроенный микрофон
        Профили Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • Громкая связь
        • HFP
        • HSP
        Версия Bluetooth
        5,0
        Наибольший радиус действия
        До 10  м

      • Габариты изделия

        высота
        6,5  см
        ширина
        4.1  см
        Глубина
        3,6  см

      • Размеры упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Оба
        высота
        15  см
        ширина
        9,5  см
        Глубина
        4  см
        Вес брутто
        0,12  кг
        Вес нетто
        0,046  кг
        Вес упаковки
        0,074  кг
        EAN
        87 12581 75820 2

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        37  см
        ширина
        27  см
        высота
        23,5  см
        Вес брутто
        4.2  кг
        Вес нетто
        1,104  кг
        Вес упаковки
        3,096  кг
        GTIN
        1 87 12581 75820 9

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Кабель USB
        Да

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        17,8  см
        ширина
        12,8  см
        высота
        10,4  см
        Вес брутто
        0,4  кг
        Вес нетто
        0,138  кг
        Вес упаковки
        0,262  кг
        GTIN
        2 87 12581 75820 6

      • Комфорт

        Распределение вызовов
        • Ответить/Завершить разговор
        • удержание вызова
        • Отключение микрофона
        • Сбросить вызов
        • Переключение между 2 вызовами

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время воспроизведения музыки
        3+9  ч
        Время нахождения в режиме ожидания
        60 ч
        Время разговора
        2,5 ч

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Диапазон частот
        20 - 20 000  Гц
        Тип магнита
        NdFeB

      • Дизайн

        цвет
        Розово-фиолетовый

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Насадки трех размеров
      • Зарядный кабель USB

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