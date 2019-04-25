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  • Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук. Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    2000 series Наушники

    SHB2505PP/00

    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    Яркие беспроводные наушники Upbeat True обеспечивают полную свободу передвижения. Живите без проводов благодаря надежному подключению, длительному времени работы от аккумулятора и компактному зарядному футляру. Наушники располагают регулятором посадки и не выпадают из ушей.

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    2000 series Наушники

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    Беспроводное воспроизведение и мощный звук.

    • 6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Bluetooth®
    • Фиолетовый

    Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла для удобной и надежной посадки

    Благодаря надежной и комфортной посадке наушники хорошо держатся в ушах, чтобы вы могли наслаждаться музыкой по максимуму. Мягкие прорезиненные крепления в форме крыла надежно крепятся под складкой наружного уха. Сменные резиновые насадки обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание, позволяя не упустить ни одной ноты по время прослушивания.

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами. Отличный звук, глубокие басы

    6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают великолепный звук и насыщенные басы. Специальная акустическая трубка обеспечивает максимальную пассивную шумоизоляцию. Монофонический режим позволяет быть в курсе происходящего вокруг, подавая звук только через один наушник и оставляя другое ухо открытым.

    Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

    Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкость звука во время общения.

    Двойное нажатие кнопки активирует голосовой помощник на телефоне

    Активируйте голосовой помощник телефона двойным нажатием кнопки. Попросите Siri или Google Ассистента переключить плейлист, позвонить или отправить сообщения друзьям, проверить погоду и многое другое.

    Умное сопряжение. Автоматический поиск устройства Bluetooth

    Наушники готовы к сопряжению сразу, как только вы вынимаете их из чехла. После сопряжения наушники запоминают последнее устройство, с которым они были сопряжены.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    Портативный зарядный чехол подходит для нескольких зарядок

    Тренируйтесь в зале, а потом отправляйтесь на пробежку. Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши идут в комплекте с портативным зарядным чехлом.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      NdFeB
      Диапазон частот
      20 - 20 000  Гц
      Диаметр излучателя
      6  миллиметра
      Чувствительность
      90  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт
      Сопротивление
      16  ohm

    • Подключения

      Микрофон
      Встроенный микрофон
      Версия Bluetooth
      5,0
      Профили Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • Громкая связь
      • HFP
      • HSP
      Наибольший радиус действия
      До 10  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      37  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      27  см
      Вес брутто
      4.2  кг
      Высота
      23.5  см
      GTIN
      1 87 12581 75820 9
      Вес нетто
      1.104  кг
      Вес упаковки
      3.096  кг

    • Комфорт

      Распределение вызовов
      • Ответить/Завершить разговор
      • удержание вызова
      • Отключение микрофона
      • Сбросить вызов
      • Переключение между 2 вызовами

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17.8  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      12.8  см
      Высота
      10.4  см
      Вес нетто
      0.138  кг
      Вес брутто
      0.4  кг
      Вес упаковки
      0.262  кг
      GTIN
      2 87 12581 75820 6

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время воспроизведения музыки
      3+9  часов
      Время нахождения в режиме ожидания
      60 ч
      Время разговора
      3 ч
      Вес батареи
      2,5 г

    • Размеры упаковки

      Высота
      15  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      4  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      87 12581 75820 2
      Вес брутто
      0.12  кг
      Вес нетто
      0.046  кг
      Вес упаковки
      0.074  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      6.5  см
      ширина
      4.1  см
      Глубина
      3.6  см
      Вес
      0.046  кг

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Да
      Кабель USB
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Розово-фиолетовый

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки трех размеров
    • Зарядный кабель USB
    Badge-D2C

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