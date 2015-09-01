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    Беспроводные наушники Bluetooth®

    SHB5900BK/00

    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Компактные наушники Bluetooth® SHB5900 оснащены мощными излучателями, которые обеспечивают до 6 часов беспроводного воспроизведения музыки. Функция MusicChain позволяет делиться музыкой с друзьями через подключение к другим наушникам с функцией MusicChain.

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    Беспроводные наушники Bluetooth®

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    Глубокие басы, где бы вы ни находились

    Беспроводная конструкция, превосходный звук и идеальная посадка

    • 8-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши
    • NFC
    MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

    MusicChain™ для прослушивания музыки с друзьями

    С помощью MusicChain™ вы сможете легко поделиться прослушиваемыми мелодиями с другом. Включите функцию Bluetooth® и нажмите кнопку MusicChain™ на наушниках — это все, что требуется для подключения к другим наушникам с поддержкой MusicChain™.

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый и мощный звук

    Компактные и эффективные 8,6-мм излучатели воспроизводят чистый звук и мощные басы, чтобы вы могли всегда наслаждаться музыкой в высоком качестве.

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум

    Овальные звуковые трубки блокируют окружающий шум, а благодаря полузакрытому оформлению усиливается звучание басов.

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    Три пары насадок на выбор для идеальной посадки

    В комплект входят амбушюры 3 размеров (маленькие, средние и большие) для идеальной посадки и максимального комфорта.

    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Поддержка Bluetooth 4.1 и HSP/HFP/A2DP/AVRCP

    Выполните сопряжение наушников с любым устройством Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком без проводов.

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Беспроводное управление музыкой и вызовами

    Выполните сопряжение устройства с наушниками через Bluetooth для наслаждения кристально чистым звуком и совершения вызовов в беспроводном режиме. Переключайте композиции и отвечайте на вызовы с помощью удобного пульта управления.

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC

    Технология NFC позволяет одним касанием легко подключать наушники Bluetooth® к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    Эргономичная овальная звуковая трубка для максимально удобной посадки

    В результате обширных исследований, посвященных строению человеческого уха, была выбрана овальная форма звуковой трубки. Эргономичная конструкция подходит для уха любой формы и обеспечивает идеальную посадку и комфорт для длительного прослушивания любимой музыки.

    Неспутывающийся плоский кабель для удобного прослушивания в дороге

    Нескользящий плоский кабель не спутывается.

    • Звук

      Частотный диапазон
      10–22 000 Гц
      Диаметр излучателя
      8,6 мм
      Сопротивление
      16 Ом
      Максимальная входная мощность
      20 мВт
      Чувствительность
      107  дБ

    • Подключения

      Наибольший радиус действия
      До 10 м

    • Питание

      Время воспроизведения музыки
      5.5*
      Время разговора
      6 ч*

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      Количество изделий в упаковке
      1

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      В комплекте
      Кабель USB
      Комплект для зарядки

    Badge-D2C

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