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    1000 series Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE2405PP/00

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    Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?

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    1000 series Наушники-вкладыши с микрофоном

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    • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
    • встроенный микрофон
    • Розовый и фиолетовый
    • Вкладыши

    Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

    Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого, четкого звука

    8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.

    Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции

    Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.

    Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

    Отвечайте на звонки, ставьте музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

    Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

    Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

    • Подключения

      Длина кабеля
      120 см

    • Внешняя упаковка

      Длина
      34.5  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      19.7  см
      Вес брутто
      1.298  кг
      Высота
      16.3  см
      GTIN
      1 69 51613 98171 6
      Вес нетто
      0.336  кг
      Вес упаковки
      0.962  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      17.9  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8  см
      Высота
      6  см
      Вес нетто
      0.042  кг
      Вес брутто
      0.134  кг
      Вес упаковки
      0.092  кг
      GTIN
      2 69 51613 98171 3

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.2  см
      ширина
      5.2  см
      Глубина
      2.8  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 98171 9
      Вес брутто
      0.036  кг
      Вес нетто
      0.014  кг
      Вес упаковки
      0.022  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Розово-фиолетовый

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Насадки
    Badge-D2C

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