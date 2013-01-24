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Наушники-вкладыши с микрофоном

SHE2405PP/00
Общая оценка / 5
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    Наушники-вкладыши с микрофоном

    SHE2405PP/00
    Общая оценка / 5

    Создайте свой стиль

    Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Создайте свой стиль

    Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

    Создайте свой стиль

    Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

    Наушники-вкладыши с микрофоном

    Создайте свой стиль

    Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять? Узнать обо всех преимуществах

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      • 8,6-мм излучатели, закрытая конструкция
      • встроенный микрофон
      • Розовый и фиолетовый
      • Вкладыши

      Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников

      Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.

      8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого, четкого звука

      8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.

      Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции

      Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.

      Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов

      Отвечайте на звонки, ставьте музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.

      Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука

      Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

      Технические характеристики

      • Подключения

        Длина кабеля
        120 см

      • Размеры упаковки

        Количество изделий в упаковке
        1
        высота
        17,2  см
        ширина
        5,2  см
        Глубина
        2,8  см
        Вес брутто
        0,036  кг
        Вес нетто
        0,014  кг
        Вес упаковки
        0,022  кг
        EAN
        69 51613 98171 9

      • Внешняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        24
        Длина
        34,5  см
        ширина
        19,7  см
        высота
        16,3  см
        Вес брутто
        1,298  кг
        Вес нетто
        0,336  кг
        Вес упаковки
        0,962  кг
        GTIN
        1 69 51613 98171 6

      • Внутренняя упаковка

        Количество потребительских упаковок
        3
        Длина
        17,9  см
        ширина
        8  см
        высота
        6  см
        Вес брутто
        0,134  кг
        Вес нетто
        0,042  кг
        Вес упаковки
        0,092  кг
        GTIN
        2 69 51613 98171 3

      • Дизайн

        цвет
        Розово-фиолетовый

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