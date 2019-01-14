Дополните свои дни шикарным музыкальным сопровождением. Эти наушники-вкладыши доступны в четырех ярких расцветках и обладают прозрачным корпусом с цветными проводами. Зачем быть как все, если вы рождены удивлять?
Яркие цветные провода и прозрачный корпус наушников
Подчеркните свою индивидуальность яркими цветными проводами и прозрачным корпусом наушников.
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами для чистого, четкого звука
8,6-мм излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают четкий, чистый звук.
Акустическая трубка овальной формы для комфорта и качественной пассивной шумоизоляции
Овальная акустическая трубка этих наушников-вкладышей обеспечивает комфорт при прослушивании музыки. Вы получаете максимальную пассивную шумоизоляцию, а сменные резиновые насадки трех размеров обеспечат идеальную посадку.
Встроенный пульт с микрофоном для музыки и вызовов
Отвечайте на звонки, ставьте музыку на паузу — все это, не доставая смартфон из кармана. Встроенный микрофон с подавлением эха обеспечивает четкое звучание во время разговора.
Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.
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