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  • BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука. BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Наушники с микрофоном

    SHE4305RD/00

    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.

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    Наушники с микрофоном

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    BASS+. Почувствуйте мощность звука.

    • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
    • Вкладыши
    Мощные 12,2-мм излучатели

    Мощные 12,2-мм излучатели

    Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

    Эргономичный дизайн для максимального комфорта

    Эргономичный дизайн для максимального комфорта

    Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

    Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

    Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

    Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

    Комфортная и надежная посадка

    Комфортная и надежная посадка

    Благодаря особому компактному дизайну наушники обеспечивают комфортную посадку: они плотно прилегают к ушам и не выпадают.

    Отличная звукоизоляция

    Отличная звукоизоляция

    Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Насладитесь глубокими и мощными басами

    Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Диафрагма
      ПЭТ
      Тип магнита
      Неодимовый
      Звуковая катушка
      CCAW
      Диапазон частот
      9—23 000  Гц
      Диаметр излучателя
      12.2  миллиметра
      Чувствительность
      107  дБ
      Максимальная входная мощность
      30  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      симметричное
      Покрытие разъема
      Никелированный
      Длина кабеля
      1.2  м
      Разъем
      3.5  миллиметра

    • Внешняя упаковка

      Длина
      38  см
      Количество потребительских упаковок
      24
      ширина
      18.1  см
      Вес брутто
      1.76  кг
      Высота
      24.8  см
      GTIN
      1 69 51613 99150 0
      Вес нетто
      0.312  кг
      Вес упаковки
      1.448  кг

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      18  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      ширина
      8.2  см
      Высота
      10.5  см
      Вес нетто
      0.039  кг
      Вес брутто
      0.182  кг
      Вес упаковки
      0.143  кг
      GTIN
      2 69 51613 99150 7

    • Размеры упаковки

      Высота
      17.5  см
      Тип упаковки
      Блистер
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      9.5  см
      Глубина
      2.5  см
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 51613 99150 3
      Вес брутто
      0.0496  кг
      Вес нетто
      0.013  кг
      Вес упаковки
      0.0366  кг

    • Габариты изделия

      Высота
      8  см
      ширина
      3  см
      Глубина
      2.8  см
      Вес
      0.0117  кг

    • Дизайн

      Цвет
      Красные

    • UPC

      UPC
      8 89446 00847 0

    Badge-D2C

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