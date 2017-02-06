SHE4305RD/00
BASS+. Почувствуйте мощность звука.
Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием.Узнать обо всех преимуществах
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Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.
Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.
Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.
Благодаря особому компактному дизайну наушники обеспечивают комфортную посадку: они плотно прилегают к ушам и не выпадают.
Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.
Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия
Дизайн
UPC
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