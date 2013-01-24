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BASS+

Наушники с микрофоном

SHE4305WT/00
Общая оценка / 5
  • Bass+. Почувствуйте мощность звука. Bass+. Почувствуйте мощность звука. Bass+. Почувствуйте мощность звука.
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    BASS+ Наушники с микрофоном

    SHE4305WT/00
    Общая оценка / 5

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 999 руб.

    BASS+ Наушники с микрофоном

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

    Рекомендуемая розничная цена: 999 руб.

    BASS+ Наушники с микрофоном

    Bass+. Почувствуйте мощность звука.

    Оцените поистине мощный звук и компактный дизайн. Наушники Philips BASS+ со специально настроенными излучателями воспроизводят насыщенные басы, обеспечивают отличную звукоизоляцию и надежную посадку, чтобы вы смогли насладиться качественным звучанием. Узнать обо всех преимуществах

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      Bass+. Почувствуйте мощность звука.

      • 12,2-мм излучатели, закрытое оформление
      • Вкладыши
      Мощные 12,2-мм излучатели

      Мощные 12,2-мм излучатели

      Глубокий и насыщенный бас для максимального чувства ритма. Воспроизведение эффектных низких частот благодаря мощным 12,2-мм излучателям в сочетании с изящным, компактным корпусом.

      Эргономичный дизайн для максимального комфорта

      Эргономичный дизайн для максимального комфорта

      Эргономичный дизайн с овальными и изогнутыми звуковыми трубками для удобной и естественной посадки. Вы можете слушать музыку на протяжении нескольких часов без остановки с ощущением полного комфорта.

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Элементы управления для вызовов и музыки в режиме HandsFree

      Удобные элементы управления позволяют приостанавливать или запускать воспроизведение и отвечать на вызовы простым нажатием.

      Комфортная и надежная посадка

      Комфортная и надежная посадка

      Благодаря особому компактному дизайну наушники обеспечивают комфортную посадку: они плотно прилегают к ушам и не выпадают.

      Отличная звукоизоляция

      Отличная звукоизоляция

      Вкладыши обеспечивают оптимальную пассивную шумоизоляцию, а превосходная посадка гарантирует качественное воспроизведение музыки.

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Насладитесь глубокими и мощными басами

      Глубокие и насыщенные басы для превосходного звучания. Элегантный дизайн, специально настроенные излучатели и басовые отверстия, которые воспроизводят даже сверхнизкие частоты, — вот секрет фирменного звучания наушников BASS+.

      Технические характеристики

      • Дизайн

        цвет
        Белый

      • Звук

        Акустическая система
        Закрытая
        Диафрагма
        ПЭТ
        Тип магнита
        Неодимовый
        Звуковая катушка
        CCAW
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        12,2  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        30  мВт
        Сопротивление
        32  Ом
        Диапазон частот
        9—23 000  Гц

      • Подключения

        Подключение кабеля
        симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Никелированный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        0,182  кг
        GTIN
        2 69 25970 71338 6
        высота
        10,5  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто
        0,039  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        0,143  кг
        ширина
        8,2  см

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        1,76  кг
        GTIN
        1 69 25970 71338 9
        высота
        24,8  см
        Длина
        38  см
        Вес нетто
        0,312  кг
        Количество потребительских упаковок
        24
        Вес упаковки
        1,448  кг
        ширина
        18,1  см

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        EAN
        69 25970 71338 2
        Вес брутто
        0,0496  кг
        высота
        17,5  см
        Вес нетто
        0,013  кг
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер
        Вес упаковки
        0,0366  кг
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        9,5  см

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  см
        высота
        8  см
        Вес
        0,0117  кг
        ширина
        3  см

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