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  • Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Flite Наушники

    SHL4600WT/00

    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Воплощение элегантности и лаконичности: надежные наушники Philips Flite Aerolite отличаются четкими линями современного дизайна и утонченной конструкцией. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию.

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    Flite Наушники

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    Невероятно легкий корпус и мощное звучание

    Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания

    • 32-мм излучатели, закрытая конструкция
    • Полноразмерные
    • Мягкие амбушюры
    • Компактная складная конструкция
    Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности

    Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности

    Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности.

    32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

    32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука

    Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.

    Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

    Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю

    Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении

    Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.

    Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

    Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн

    Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.

    • Звук

      Акустическая система
      Закрытая
      Тип магнита
      Неодимовый
      Диапазон частот
      9–23 500 Гц
      Диаметр излучателя
      32  миллиметра
      Чувствительность
      104  дБ
      Максимальная входная мощность
      40  мВт
      Сопротивление
      32  ohm

    • Подключения

      Подключение кабеля
      одностороннее
      Покрытие разъема
      Хромированный
      Длина кабеля
      1.2  м

    • Внешняя упаковка

      Длина
      21.5  см
      Количество потребительских упаковок
      3
      Длина
      8.5  (дюймы)
      ширина
      13  см
      Вес брутто
      0.833  кг
      Высота
      24  см
      GTIN
      1 69 25970 71017 3
      ширина
      5.1  (дюймы)
      Высота
      9.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.378  кг
      Вес брутто
      1.836  фунта
      Вес нетто
      0.833  фунта
      Вес упаковки
      0.455  кг
      Вес упаковки
      1.003  фунта

    • Размеры упаковки

      Высота
      22.5  см
      Тип упаковки
      Картон
      Тип размещения на полке
      Оба
      ширина
      19.5  см
      Глубина
      3.5  см
      Высота
      8.9  (дюймы)
      Количество изделий в упаковке
      1
      EAN
      69 25970 71017 6
      ширина
      7.7  (дюймы)
      Вес брутто
      0.222  кг
      Глубина
      1.4  (дюймы)
      Вес нетто
      0.126  кг
      Вес брутто
      0.489  фунта
      Вес нетто
      0.278  фунта
      Вес упаковки
      0.096  кг
      Вес упаковки
      0.212  фунта

    • Габариты изделия

      Высота
      16.5  см
      ширина
      18.5  см
      Глубина
      3  см
      ширина
      7.3  (дюймы)
      высота
      6.5  (дюймы)
      Глубина
      1.2  (дюймы)
      Вес
      0.126  кг
      Вес
      0.278  фунта

    • Дизайн

      Цвет
      Белый

    Badge-D2C

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