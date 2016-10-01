Flite Наушники
Невероятно легкий корпус и мощное звучание
Воплощение элегантности и лаконичности: надежные наушники Philips Flite Aerolite отличаются четкими линями современного дизайна и утонченной конструкцией. Они созданы для обеспечения чистоты звучания и удобства при использовании в течение всего дня, а также имеют компактную складную конструкцию.
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Невероятно легкий корпус и мощное звучание Наушники, которые превзойдут все ваши ожидания 32-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные Мягкие амбушюры Компактная складная конструкция Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности
Компактная плоская складная конструкция для удобства и портативности.
32-мм излучатели высокой мощности для чистого звука
Расположенные под углом 32-мм излучатели высокой мощности обеспечивают воспроизведение чистого, четкого звука и насыщенных басов.
Наслаждайтесь музыкой и забудьте о спутанных проводах благодаря плоскому кабелю
Плоский кабель защищает наушники от спутывания, а фиксатор кабеля обеспечивает его долговечность.
Мягкие амбушюры для комфорта при длительном ношении
Мягкие амбушюры и излучатели, расположенные под углом, идеально комфортные при длительном ношении.
Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн
Сверхлегкая конструкция и утонченный дизайн для полного комфорта в дороге.
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Звук
Акустическая система
Закрытая Тип магнита
Неодимовый Диапазон частот
9–23 500 Гц Диаметр излучателя
32
миллиметра Чувствительность
104
дБ Максимальная входная мощность
40
мВт Сопротивление
32
ohm
Подключения
Подключение кабеля
одностороннее Покрытие разъема
Хромированный Длина кабеля
1.2
м
Внешняя упаковка
Длина
21.5
см Количество потребительских упаковок
3 Длина
8.5
(дюймы) ширина
13
см Вес брутто
0.833
кг Высота
24
см GTIN
1 69 25970 71017 3 ширина
5.1
(дюймы) Высота
9.4
(дюймы) Вес нетто
0.378
кг Вес брутто
1.836
фунта Вес нетто
0.833
фунта Вес упаковки
0.455
кг Вес упаковки
1.003
фунта
Размеры упаковки
Высота
22.5
см Тип упаковки
Картон Тип размещения на полке
Оба ширина
19.5
см Глубина
3.5
см Высота
8.9
(дюймы) Количество изделий в упаковке
1 EAN
69 25970 71017 6 ширина
7.7
(дюймы) Вес брутто
0.222
кг Глубина
1.4
(дюймы) Вес нетто
0.126
кг Вес брутто
0.489
фунта Вес нетто
0.278
фунта Вес упаковки
0.096
кг Вес упаковки
0.212
фунта
Габариты изделия
Высота
16.5
см ширина
18.5
см Глубина
3
см ширина
7.3
(дюймы) высота
6.5
(дюймы) Глубина
1.2
(дюймы) Вес
0.126
кг Вес
0.278
фунта
Дизайн
Цвет
Белый
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