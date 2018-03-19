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  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Saeco PicoBaristo Deluxe Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

    SM5573/10

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато

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    Saeco PicoBaristo Deluxe Сверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

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    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    • 13 видов кофе
    • Встроенный премиальный молочный кувшин
    • Передняя панель из нержавеющей стали
    • Регулируемая кофемолка, 12 степеней помола
    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

    Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

    Символ CSA: Saeco извлекает наилучший вкус кофейных зерен до последней капли

    Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)

    Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

    Быстрое приготовление с высокоэффективным бойлером для воды

    Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Фильтр AquaClean позволяет готовить до 5000 чашек* без очистки от накипи

    Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены с идеальной текстурой

    LattePerfetto для густой и пышной молочной пены с идеальной текстурой

    Технология LattePerfettу уменьшает размер пор в молочной пене для еще более густой пены с идеальной текстурой. Превосходная геометрия системы взбивания обеспечивает идеальную температуру и лучшее соотношение пены и молока.

    Съемная варочная группа гарантирует гигиеничную работу устройства

    Съемная варочная группа гарантирует гигиеничную работу устройства

    Съемная варочная группа позволит вам быть уверенными в гигиеничной работе устройства. Более того, варочная группа Saeco поддерживает автоматическую очистку с помощью специальных саше для очистки.

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

    Откройте для себя мир кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей, таких как американо и эспрессо макиато.

    4 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    4 профилей: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

    На удобном дисплее имеется 4 пользовательских профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

    Система быстрой очистки от остатков молока очистит носик подачи молока горячей водой

    Система быстрой очистки от остатков молока очистит носик подачи молока горячей водой

    Для гигиеничной работы кофемашина предлагает функцию быстрой очистки от остатков молока: после приготовления кофе через носик молочной системы подается горячая вода.

    Современный экран и сенсорные значки для быстрого доступа к рецептам

    Одним касанием запускайте приготовление любого из 7 основных видов кофе, а также используйте пользовательские профили. Готовьте кофе согласно своим предпочтениям, регулируя объем, температуру, ароматику, крепость и другие настройки.

    CafeDuo: готовьте двойные порции любых кофейных рецептов

    Готовьте одиночные и двойные порции разных кофейных рецептов одним касанием кнопки.

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Профили пользователя
      4
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Кофе
      • Американо
      • Двойной эспрессо
      • Ристретто
      • Кофе Crema
      • Горячая вода
      • Эспрессо лунго
      • Капучино
      • Латте макиато
      • Молочная пена
      • Кофе с молоком
      • Эспрессо макиато
      • Меланж
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Gusto perfetto
      Да
      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Мерная ложка
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Щеточка для чистки
      • Смазка для варочной группы
      • Фильтр AquaClean

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Страна изготовления
      Румыния
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,5  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      9,1  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      152  mm
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Габариты изделия
      221 x 340 x 430  mm

    • Дизайн

      Цвет
      Нержавеющая сталь с черным

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      • Встроенный кувшин для молока
      • Быстрая очистка от остатков молока
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
      • Регулировка уровня крепости кофе
      • Регулировка объема кофе
      • Регулировка температуры
      Удобное и простое использование
      Съемный носик
      Особые функции
      Приготовление молотого кофе
      Тип кувшина
      Премиальный молочный кувшин
      Тип дисплея
      ЖК

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      АБС-пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,5  W

    Badge-D2C

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    • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки

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