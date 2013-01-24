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Saeco PicoBaristo Deluxe

Автоматическая кофемашина

SM5573/10
Saeco
Общая оценка / 5
Saeco
  • Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
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    Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашина

    SM5573/10
    Общая оценка / 5

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

    Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашина

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

    Saeco PicoBaristo Deluxe Автоматическая кофемашина

    Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

    Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато Узнать обо всех преимуществах

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      Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу

      • 13 видов кофе
      • Встроенный премиальный кувшин
      • Передняя панель из нержавеющей стали
      • Регулируемая кофемолка, 12 степеней
      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

      Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

      Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

      Символ CSA: Saeco извлекает превосходный вкус кофейных зерен до последней капли

      Технологии Saeco позволят вам наслаждаться ярким вкусом и ароматом любимого кофе (обжаренный, шоколадный, ореховый, фруктовый, цветочный, пряный)

      Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

      Быстрое приготовление с бойлером высокой производительности

      Секрет безупречного кофе заключается в идеальной температуре. Легкий корпус высокоэффективного термоблока изготовлен из алюминия и нержавеющей стали — он быстро нагревается до оптимальной температуры.

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Фильтр AquaClean, позволяющий приготовить до 5000 чашек*, не выполняя очистку от накипи

      Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды: регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства

      Съемная варочная группа гарантирует чистоту устройства. Вы также можете запускать программу автоматической очистки варочной группы в кофемашинах Saeco с нашим чистящим средством в таблетках.

      12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

      12 самых известных рецептов кофе в мире касанием кнопки

      Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиато.

      4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      4 профиля: легко сохраняйте предпочитаемые настройки приготовления

      На удобном дисплее имеется 4 профиля для сохранения любимых настроек приготовления.

      Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

      Функция Quick Milk Clean очищает носик подачи молока горячей водой

      Для гигиеничности использования кофемашина располагает функцией Quick Milk Clean: после приготовления напитка носик подачи молока очищается горячей водой.

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      LattePerfetto для густой и пышной молочной пены

      Современный сенсорный дисплей со значками для быстрого выбора напитка

      Доступ к 7 вариантам кофе одним касанием и пользовательские профили для удобства использования. Создайте идеальный кофе, настроив ряд параметров — крепость, объем, температуру, вкус и др.

      CaféDuo: готовьте и наслаждайтесь двойными порциями любого кофе

      Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями различных вариантов кофе одним касанием кнопки.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Мерная ложка
        • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
        • Щеточка для чистки
        • Смазка для варочной группы
        • Фильтр для воды AquaClean

      • Отделка

        Материал основного корпуса
        Пластик ABS

      • Общие характеристики

        Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе
        • Регулировка уровня крепости кофе
        • Регулировка объема кофе
        • Регулируемая температура
        Тип кувшина
        Премиальный молочный кувшин
        Тип дисплея
        ЖК
        Молочное решение
        • Встроенный кувшин для молока
        • Быстрая очистка от остатков молока
        Простая очистка и обслуживание
        Совместимость с фильтром AquaClean
        Удобное и простое использование
        Съемный носик
        Особые функции
        Приготовление молотого кофе

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Маркировка энергоэффективности
        Класс A
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,5  Вт

      • Технические характеристики

        Емкость кувшина для молока
        0,5  л
        Емкость контейнера для отходов
        15  порций
        Вместительный резервуар для воды
        1,8  л
        Частота
        50  Гц
        Высота чашки (макс.)
        163  миллиметра
        напряжение
        230  В
        Емкость для зерен
        250  г
        Длина шнура
        > 100  см
        Совместимость с фильтром
        AquaClean
        Габариты изделия
        221 x 340 x 430  миллиметра
        Контейнер для отходов
        Доступ с передней панели
        Емкость для воды
        Доступ с верхней панели
        Вес изделия
        9,1  кг
        Страна изготовления
        Румыния

      • Персональные настройки

        Настройки уровня крепости
        5
        Объем кофе и молока
        Регулируемый
        Степени помола
        12
        Регулировка крепости перед приготовлением
        Да
        Настройки температуры
        3
        Профили пользователя
        4

      • Другие возможности

        Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
        Да
        Gusto perfetto
        Да
        Основной переключатель ON/OFF
        Да
        Быстрый нагрев бойлера
        Да
        Съемная варочная группа
        Да

      • Разнообразные функции

        Кофе и другие напитки
        • Эспрессо
        • Кофе
        • Американо
        • Двойной эспрессо
        • Ристретто
        • Кофе Crema
        • Горячая вода
        • Эспрессо лунго
        • Капучино
        • Латте макиато
        • Молочная пена
        • Café au Lait
        • Эспрессо макиато
        • Меланж
        Приготовление молотого кофе
        Да
        Двойная порция
        Да
        Двойная порция молочного напитка
        Нет

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь с черным

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            • Точное количество чашек зависит от выбранного вида кофе, циклов промывки и очистки