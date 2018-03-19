SM5573/10
Восхитительный кофе, приготовленный по вашему вкусу
Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например американо и эспрессо макиатоУзнать обо всех преимуществах
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Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.
Технологии Saeco позволят извлечь весь аромат ваших любимых кофейных зерен для приготовления кофе с интенсивным ароматом и вкусом (под метод обжарки, с шоколадными, ореховыми, фруктовыми, цветочными или пряными нотами)
Для идеального кофе нужна идеальная температура. Наш высокоэффективный термоблок изготовлен из легкого алюминия с корпусом из нержавеющей стали, благодаря чему быстро нагревается до оптимальной температуры
Наше решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек* кофе без очистки кофемашины от накипи.
Технология LattePerfettу уменьшает размер пор в молочной пене для еще более густой пены с идеальной текстурой. Превосходная геометрия системы взбивания обеспечивает идеальную температуру и лучшее соотношение пены и молока.
Съемная варочная группа позволит вам быть уверенными в гигиеничной работе устройства. Более того, варочная группа Saeco поддерживает автоматическую очистку с помощью специальных саше для очистки.
Откройте для себя мир кофе — от популярных эспрессо и капучино до более оригинальных разновидностей, таких как американо и эспрессо макиато.
На удобном дисплее имеется 4 пользовательских профиля для сохранения любимых настроек приготовления.
Для гигиеничной работы кофемашина предлагает функцию быстрой очистки от остатков молока: после приготовления кофе через носик молочной системы подается горячая вода.
Одним касанием запускайте приготовление любого из 7 основных видов кофе, а также используйте пользовательские профили. Готовьте кофе согласно своим предпочтениям, регулируя объем, температуру, ароматику, крепость и другие настройки.
Готовьте одиночные и двойные порции разных кофейных рецептов одним касанием кнопки.
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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