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  • Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Вертикальный отпариватель серии 3000 С наклонной доской StyleBoard

    STE3160/30

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    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Носите одежду, а не тратьте время на ее разглаживание благодаря вертикальному отпаривателю Philips серии 3000. Встроенная прочная гладильная доска StyleBoard и большая головка отпаривателя с заостренным кончиком легко справятся с любыми складками.

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    Вертикальный отпариватель серии 3000 С наклонной доской StyleBoard

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    Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий

    Наклонная доска StyleBoard для превосходных результатов

    • Наклонная доска StyleBoard
    • 3 режима подачи пара
    • Заостренный кончик подошвы
    • Мощность 2000 Вт
    Наклонная доска StyleBoard для превосходных результатов

    Наклонная доска StyleBoard для превосходных результатов

    Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.

    Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

    Нагрев менее чем за 60 секунд и быстрая готовность к работе

    Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Уничтожает до 99,9% бактерий*, поддерживая свежесть одежды и устраняя запахи

    Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.

    3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

    3 режима отпаривания с высокой постоянной мощностью подачи пара

    Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.

    Головка отпаривателя с заостренным кончиком для идеальных результатов

    Головка отпаривателя с заостренным кончиком для идеальных результатов

    Непревзойденное качество: инновационная поверхность отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, которые упрощают доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.

    Большой резервуар для воды 2 л устраняет необходимость в частом пополнении

    Большой резервуар для воды 2 л устраняет необходимость в частом пополнении

    Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.

    Безопасно для тканей под глажение

    Безопасно для тканей под глажение

    Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.

    Компактный дизайн для удобного хранения

    Компактный дизайн для удобного хранения

    Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.

    • Очистка от известкового налета

      Можно использовать водопроводную воду
      Да
      Функция Calc Clean
      Простая промывка

    • Опора для глажения

      StyleBoard
      Да

    • Аксессуары

      Удобный держатель головки отпаривателя
      Да
      Рукавица для дополнительной защиты
      Да
      Регулируемая стойка
      Да
      Щетка
      Да
      Регулируемая стационарная вешалка
      Да

    • Дизайн

      Цвет
      Фиолетовый

    • Удобство использования

      Безопасно для тканей под глажение
      Даже для шелка
      Заполнение и опустошение резервуара для воды
      Большое отверстие для наполнения
      Время нагрева
      < 1  minute(s)
      Объем резервуара для воды
      2000  ml
      Название подошвы
      Пластик
      Съемный резервуар для воды
      Да
      Длина сетевого шнура
      1,8  m
      Длина шланга
      1,33  m
      Встроенная розетка
      Да
      Заостренный паровой носик
      Да
      Силиконовый шланг подачи пара
      Да
      Специальное отверстие для залива воды
      Да
      Шланг без ПВХ
      Да

    • Гарантия

      Международная гарантия 2 года
      Да

    • Быстрое и мощное разглаживание складок

      Постоянная подача пара
      40  g/min
      Мощность
      2000  W
      Вертикальное отпаривание
      Да
      Напряжение
      220–240 В
      Готовность к использованию
      <1 минуты
      Различные настройки подачи пара
      3 уровней

    • Экологичность

      Упаковка изделия
      На 100 % подлежит переработке
      Инструкция по эксплуатации
      83% переработанной бумаги

    • Размер и вес

      Размер доски (ШxВxД)
      32*5*60  cm
      Вес доски
      0,6725  kg
      Размеры изделия (Ш x В x Д)
      32*172*31  cm
      Размер покрытия (ШxВxД)
      33*5*61  cm
      Вес (с упаковкой)
      2,04  kg
      Толщина слоя пеноматериала
      5  mm
      Поверхность для глажения
      60  cm
      Размер стойки (в выдвинутом состоянии)
      118,5  cm
      Масса головки отпаривателя
      0,38  kg
      Масса головки отпаривателя и подставки
      4  kg

    Badge-D2C

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    • Протестировано независимым институтом на бактериях E. coli , S. Aureus, C. Albicans; время отпаривания — 1 минута

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