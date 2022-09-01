STE3160/30
Разглаживание вещей каждый день без лишних усилий
Носите одежду, а не тратьте время на ее разглаживание благодаря вертикальному отпаривателю Philips серии 3000. Встроенная прочная гладильная доска StyleBoard и большая головка отпаривателя с заостренным кончиком легко справятся с любыми складками.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наклонная доска StyleBoard обеспечивает устойчивость во время отпаривания. Просто прижмите ткань подошвой отпаривателя к доске для отличного отпаривания без складок по всей длине.
Вертикальный отпариватель готов к работе в самый нужный момент — менее чем через 60 секунд. Идеальный результат, даже если вы выбрали, в чем пойти, в последнюю минуту.
Кроме разглаживания складок отпариватель серии 3000 освежает одежду (а также мягкую мебель, шторы, игрушки) и устраняет запахи, уничтожая до 99,9% бактерий*.
Выберите нужный режим подачи пара для оптимального результата при обработке конкретного вида ткани: устанавливайте менее интенсивную подачу пара для тонких тканей, и более мощную — для плотных тканей.
Непревзойденное качество: инновационная поверхность отпаривателя имеет большую подошву и особую форму передней части, которые упрощают доступ к таким труднодоступным участкам, как воротники и участки между пуговицами.
Справляется с большими объемами: съемный и прозрачный 2-литровый резервуар для воды позволяет справляться даже с большими объемами одежды.
Наш отпариватель подходит для всех видов одежды из любых тканей, допускающих глажение. Сопло нашего отпаривателя можно без опасений прижимать к любой ткани без риска ее прожечь. Отличное решение для деликатных тканей, например шелка.
Компактный: благодаря своей «умной» конструкции вертикальный отпариватель не занимает много места и прост в хранении.
Очистка от известкового налета
Опора для глажения
Аксессуары
Дизайн
Удобство использования
Гарантия
Быстрое и мощное разглаживание складок
Экологичность
Размер и вес
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